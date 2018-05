Chọn xi măng theo thương hiệu

Chi phí mua xi măng chiếm khoảng 8% tổng giá trị công trình, do đó, chủ nhà nên lựa chọn xi măng uy tín, và được sự tin tưởng của nhà thầu lẫn kiến trúc sư. Xi măng chất lượng cao, đảm bảo độ dẻo, đặc chắc, độ bền và độ thấm của công trình sẽ giúp chủ nhà tiết kiệm được thời gian và vật tư, giảm chi phí nhân công đáng kể. Ngoài ra, bạn nên cân nhắc đến các thương hiệu lớn có cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật trước và sau giai đọan xây nhà.

Ngôi nhà vững chắc và bền đẹp nếu chọn lựa kỹ vật liệu xây dựng tốt ngay từ ban đầu.

Tránh thép tổ hợp

Thép xây dựng được sản xuất theo nhiều loại mác khác nhau nhưng hầu hết các đơn vị sản xuất có quy mô lớn đều có quy trình sản xuất thép giống nhau. Tuy nhiên, vấn đề cần lưu ý là trên thị trường còn có loại sắt do các tổ hợp sản xuất. Loại này không nên sử dụng để đổ cột, đà, trần cho nhà cao tầng vì chất lượng không đảm bảo, mà chỉ nên dùng để xây nhà trệt, xây trên nền đất cứng.

Bê tông tươi

Nhiều người nghĩ rằng sử dụng bê tông tự trộn an toàn và rẻ hơn bởi toàn bộ nguyên liệu đều do tự mình kiểm soát. Điều này dẫn tới nhiều hiểm nguy không lường được như cát sỏi và nước kém chất lượng không qua sàng lọc; tỷ lệ giữa xi măng, cát sỏi và nước chỉ được ước lượng bằng mắt và kinh nghiệm của người thợ… Lựa chọn bê tông tươi chất lượng cao sẽ giúp nhà thầu thi công thuận tiện nhanh chóng, an toàn lao động trong khi vẫn đảm bảo chất lượng công trình ở mức tốt nhất. Tuy nhiên, để tránh mua phải thành phẩm kém chất lượng, người mua cần lưu ý và chọn lựa thương hiệu, nhà cung ứng chất lượng và uy tín.

Từ ngày 5/8, chương trình tư vấn miễn phí cùng chuyên gia (kiến trúc sư , nhà thầu), tại Vững xây cuộc sống - cộng đồng xây nhà bắt đầu nhận các câu hỏi liên quan đến chủ đề “Kinh nghiệm chọn mua vật liệu xây dựng”. Tham gia tại đây. Ngoài ra, Vững xây cuộc sống vừa cho ra mắt công cụ dự tính chi phí giúp tính toán được ngân sách dự trù cho kế hoạch xây nhà, cụ thể và chi tiết cho từng hạng mục như phần thô, nhân công, phần hoàn thiện… với các thao tác đơn giản.

Bảng khai toán các hạng mục thực hiện khi xây nhà được thể hiện sinh động, rõ ràng và dễ sử dụng.

Với tổng số lượng thành viên và chuyên gia tương tác trên cộng đồng hơn 15.000 người, Vững xây cuộc sống là cổng thông tin cung cấp kiến thức và chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng kiến trúc giữa những người xây nhà lẫn giới chuyên gia, được bảo trợ bởi Holcim Việt Nam. Tại đây, hàng nghìn mẫu nhà đẹp được cập nhật theo các xu hướng thiết kế mới nhất

Linh Hân