- Xu hướng không gian sống xanh là gì? Nếu đã là không gian sống xanh vậy có nên sử dụng máy lạnh không? (Bùi Quang Vũ)

- Kiến trúc sư Đỗ Anh Thư, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng:

Không gian sống xanh là không gian sống gần với thiên nhiên sân vườn, cây cỏ, bên trong thiết kế kiến trúc thông thoáng, rộng mở. Đây là xu hướng đang được nhiều gia đình hướng đến để có một môi trường sống trong lành, khỏe mạnh.

Với khí hậu Việt Nam, việc sử dụng máy lạnh là cần thiết trong gia đình, đặc biệt là vào mùa hè.

- Tôi thấy mấy căn nhà bạn tôi mới xây toàn có giếng trời. Tôi muốn xây nhà mới, không biết vậy có nên không? Dùng giếng trời rồi có nên lắp máy lạnh không, hơi lạnh có thoát ra ngoài không? (Nguyễn Thị Hoài Thu)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình - Giám đốc Công ty Kiến trúc Xây dựng QBI Corp:

Mọi không gian sống đều nên có giếng trời để tạo đối lưu không khí trong nhà. Nếu bạn muốn sử dụng máy lạnh nên tạo những vách kính di động để có thể sử dụng linh hoạt đóng mở. Khi đó bạn có thể sử dụng máy lạnh.

- Dạo này thời tiết nóng quá nên những đứa nhỏ nhà tôi chịu không nổi. Lắp máy lạnh rồi còn làm cách nào khác nữa cho mát mẻ được không? Chọn máy lạnh thì nên lắp đâu cho tốt sức khỏe vì trẻ nhỏ dễ bị viêm họng. Cảm ơn! (Phạm Trần Thanh Thư)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Muốn tạo không khí mát mẻ nên tạo khoảng thông gió cho không gian sống. Có một số biện pháp để giảm nhiệt cho ngôi nhà như mảng xanh, tạo nên những lớp mái che cách nhiệt cho ngôi nhà. Việc lắp máy lạnh để tốt cho sức khỏe nên để máy lạnh ở những vị trí tạo một trường lạnh đều cho không gian sống, tránh những vị trí quá thấp hoặc thổi trực tiếp vào người sử dụng.

Đơn cử bạn có thể chọn mẫu máy lạnh Samsung với thiết kế mới tạo nên độ tỏa máy lạnh đều và xa hơn các thế hệ máy cũ.

- Lắp máy lạnh có cần phải đẹp không? Nhà tôi mới xây nên chưa trang trí gì cả, nhờ kiến trúc sư gợi ý một số cách để lắp máy lạnh đẹp. (Hà Thị Ngọc Ánh)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Lắp máy lạnh rất cần phải có thẩm mỹ. Ngoài ra, kiểu dáng máy lạnh phải thanh lịch để không cảm thấy nặng nề cho không gian sống. Việc hình dung và kết hợp máy lạnh với các đồ nội thất khác để tạo nên một tổng thể hài hòa là rất quan trọng.

Ví dụ việc kết hợp máy lạnh với những mảng bố trí TV, kệ sách đều có thể tạo nên những mảng bố cục cân bằng và hài hòa. Có thể máy lạnh thường nằm ở bố cục góc để cân bằng với mảng kệ TV nằm dưới.

- Xu hướng thiết kế không gian sống hiện đại cho người trẻ là như thế nào? Chọn máy điều hòa cho thật cá tính, phong cách, có làm được điều đó không? (Hoàng Phương Dung)

- Ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó giám đốc phòng tiếp thị 2, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng:

Người trẻ thích cuộc sống năng động nên không gian sống của họ thường được thiết kế hiện đại, có nhiều tiện ích tại chỗ như sân vườn, hồ bơi, phòng gym, khu vực sinh hoạt cộng đồng... Điều này giúp người trẻ tận hưởng cuộc sống tốt hơn, có nhiều thời gian để thư giãn, sáng tạo, tái tạo năng lượng cho bản thân và gia đình.

Với không gian sống phong cách, hiện đại, bạn nên chọn nội thất sao cho nổi bật tính cách của gia chủ.

Ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó giám đốc phòng tiếp thị 2, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

- Tôi đang phân vân, có nên sống trong khu đô thị không vì khá khói bụi, phải sử dụng máy lạnh nhiều, như vậy có tốt cho sức khỏe không? (Bùi Thị Mỹ Viện)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Việc sử dụng máy lạnh có ưu điểm rất linh hoạt trong điều kiện sử dụng của đô thị. Sử dụng hợp lý không những không gây hại cho sức khỏe mà còn có thể tái tạo năng lượng cho người sử dụng sau một ngày làm việc.

Những thế hệ máy lạnh mới đều có chế độ lọc để tạo ra chất lượng không khí trong không gian sống tốt hơn trước đây rất nhiều.

- Máy lạnh Inverter là gì, có hiệu quả hơn máy lạnh non-Inverter thông thường hay không? (Chung Việt Dũng, 32 tuổi, 10 Trần Khánh Dư, Q.1)

- Ông Phan Minh Văn - Giám đốc bảo hành toàn quốc, Công ty điện tử Samsung Việt Nam:

Máy lạnh Inverter là loại dùng kỹ thuật nguyên lý biến tần để điều khiển và kiểm soát vòng quay động cơ làm cho động cơ vận hành liên tục và êm ái, tối ưu hóa theo nhiệt độ mong muốn. Việc này sẽ làm duy trì nhiệt độ ổn định; tăng tuổi thọ của máy và tiết kiệm điện năng tiêu thụ so với dạng máy lạnh non-Inverter khi mà động cơ phải đóng ngắt liên tục để duy trì nhiệt độ mong muốn.

- Thông thường các căn nhà mới hiện nay hay theo dạng cửa kính xung quanh. Tôi đang dự định xây nhà, không biết xây như vậy rồi lắp máy điều hòa có bị tốn nhiều điện không? Vì sao người ta lại xây nhà theo cách đó, có lợi gì? Nên xây nhà như thế nào cho thấy hiện đại, nhưng bên trong vẫn mát mẻ? Mong được tư vấn! (Phạm Trần Thanh Thư)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Các kiến trúc với cửa kính xung quanh có ưu điểm đẹp, hiện đại, tạo tầm nhìn thoáng, mở rộng tầm nhìn cho người bên trong. Nếu xây theo cách này, những mảng kính phải được tính toán hết sức kỹ lưỡng theo các tiêu chí sau:

- Tránh hướng nắng

- Phải chọn kính chuyên dụng cách nhiệt

- Tạo thêm những lớp vỏ, cây xanh để che chắn cách nhiệt thêm cho mảng kính đó

Nếu đáp ứng được các tiêu chí trên, bạn sẽ tạo được một ngôi nhà với nhiều mảng kính bao quanh mà không quá tốn nhiệt điện.

Việc tạo nên không gian hiện đại với không khí mát mẻ bên trong cần phải có sự tìm hiểu cùng những tư vấn của các chuyên gia trong ngành.

- Bên tư vấn thiết kế có nói việc lắp máy điều hòa âm tường sẽ làm đẹp hơn căn phòng. Tôi nghĩ mình nên hạn chế làm điều này vì máy sẽ không mát bằng bình thường. Vậy trong trường hợp như thế nào thì cần giấu máy lạnh đi? (Đoàn Thị Thuỳ Linh)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Việc giấu máy lạnh âm tường thông thường sẽ dẫn đến rất nhiều bất lợi cho việc sử dụng máy lạnh. Đầu tiên việc này sẽ làm giảm công suất và độ đều của hơi lạnh. Chưa kể việc vệ sinh cho máy cũng sẽ gặp nhiều khó khăn sau này.

Trong trường hợp này bạn nên tìm những máy lạnh có thiết kế về mặt hình dáng phù hợp. Nếu bắt buộc phải che lại, có thể thiết kế những lớp vỏ bằng gỗ, MDF đặc rỗng để che bớt máy lạnh (nhưng vẫn phải đảm bảo độ thông thoáng cũng như khả năng dễ dàng tháo lắp).

Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình (ngồi bên phải)

- Trong phòng lắp máy điều hòa nên sắp xếp các vật dụng khác như thế nào cho hợp lý? (Đỗ Thị Sỹ)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Việc sắp xếp các vật dụng nội thất với máy lạnh rất quan trọng vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình của người sử dụng. Ví dụ không nên để máy lạnh thổi trực tiếp vào lưng ghế, không bố trí máy lạnh thổi trực tiếp vào phía đầu giường, máy lạnh phải có khoảng cách với giường của em bé, không được khuất sau các tủ kệ vì sẽ làm giảm công suất trong phòng.

- Tuổi thọ bình thường của các máy điều hòa gia dụng là bao lâu? (Phạm Thảo, 35 tuổi, Hồ Chí Minh)

- Ông Phan Minh Văn:

Thông thường, tuổi thọ đối với các thiết bị điện tử gia dụng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, chẳng hạn như tần suất sử dụng, cách thức sử dụng, môi trường, chế độ bảo trì...

Tuổi thọ của máy điều hòa gia dụng cũng sẽ phụ thuộc vào những yếu tố trên. Ngoài ra, nhờ vào sự phát triển của khoa học và công nghệ, các nhà sản xuất lần lượt đưa ra các sản phẩm có tuổi thọ ngày càng cao. Ngày nay, tuổi thọ trung bình của một sản phẩm khoảng 5-7 năm. Tuy nhiên, dựa vào công nghệ tiên tiến, tuổi thọ này có thể kéo dài hơn nhiều. Ví dụ như trên thị trường, Samsung đang giới thiệu các sản phẩm điều hòa gia dụng sử dụng công nghệ Digital Inverter cho động cơ với chế độ bảo hành 10 năm.

- Tôi thường thấy các căn hộ chung cư khai thác diện tích tốt như không xây các vách ngăn giữa căn phòng. Vậy các sản phẩm đi kèm như máy điều hòa có nên chọn như thế nào cho phù hợp? (Đinh Hà Lan Anh)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Đối với các diện tích nhỏ tại chung cư, càng giới hạn vách ngăn càng tốt cho không gian sống hoặc các vách ngăn này nên linh hoạt thay đổi đóng mở để tận dụng được diện tích. Lúc này việc bố trí cũng như chọn công suất máy lạnh cũng rất quan trọng để tạo một môi trường lạnh đều cho không gian sống. Thường máy lạnh lúc này ở vị trí cao và ở những nơi thuận lợi để khí lạnh có thể chuyển đến những không gian sâu trong căn hộ.

- Tôi hiện ở trong một căn nhà cấp 4, nay có điều kiện hơn, tôi muốn chuyển chỗ ở của mình để có cuộc sống tốt hơn, tận hưởng hơn. Chuyên gia Phú Mỹ Hưng có thể tư vấn cho tôi, nên chọn nhà như thế nào không? Xin cảm ơn. (Lê Thị Tuyết Vân)

- Ông Nguyễn Hưng Thịnh:

Để chọn ngôi nhà mới có điều kiện sống tốt hơn, bạn nên quan tâm đến môi trường sống của ngôi nhà sắp mua như vị trí quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật (đường xá, hệ thống điện nước...), và hạ tầng xã hội (trường học, công viên...), các tiện ích xung quanh để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày.

Tổ ấm mới của bạn sẽ tiện nghi, phong cách hơn nếu khâu thiết kế, trang trí nội thất đảm bảo sự hài hòa giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Ví dụ: ngay phía trước phòng khách làm từ vách kính cao đến trần nhà là khoảng sân vườn xanh mát tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái, gần gũi với thiên nhiên cho gia chủ.

- Việc nấu nướng làm nhà tôi luôn cảm thấy nóng bức, ngột ngạt. Trời nóng, thức ăn để trong nhà bếp cũng dễ bị ôi thiu. Do đó, tôi muốn lắp máy lạnh trong nhà bếp để mát hơn, và tốt hơn cho việc bảo quản thức ăn. Mong được tư vấn! (Châu thị Diệu Hiền)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Trước khi bạn muốn lắp máy lạnh, phải tạo được độ thoát khí cho căn bếp của mình. Nếu điều kiện không cho phép để mở thêm cửa sổ, phải tạo nên thông gió cưỡng bức như quạt hút, quạt thổi, tạo những đường hút gió vào hộp gen... thì việc lắp máy lạnh của bạn mới hiệu quả.

- Tôi xin hỏi kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình - Giám đốc Công ty Kiến trúc xây dựng QBI Corp. Căn phòng trong nhà tôi có diện tích khoảng 9m2, xây tường 10, lợp pro xi măng, có ốp trần nhựa, buổi sáng nắng phía Đông chiếu thẳng vào phòng, buổi chiều nắng phía Tây cũng chiếu thẳng vào phòng nên mùa hè nhà tôi hầu như lúc nào cũng nóng. Nếu gia đình chúng tôi lắp điều hòa thì có tiêu hao nhiều điện năng không? Xin kiến trúc sư tư vấn giúp gia đình tôi lắp đặt sao cho hợp lý và tiết kiệm điện năng nhất?

Xin cảm ơn ông! (An Hòa Nguyễn)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Việc đầu tiên để máy lạnh phát huy hiệu quả và tiết kiệm điện năng là cần phải chống nóng cho căn phòng, nên tạo một lớp xốp cách nhiệt giữa mái pro xi măng và trần nhựa, cần thiết phải gắn thêm cầu hút gió để thoát hơi nóng trong lớp trần. Phía bên ngoài có thể sử dụng các lớp sơn chống nóng nhằm giảm độ nóng cho căn phòng. Lúc đó máy lạnh sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất.

- Nhà tôi cấp 4 kích thước 24m2, có gác lửng, cao 7m. Tôi nên chọn điều hòa công suất như thế nào cho phù hợp? (Ngân Sóng)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Việc chọn điều hòa công suất như thế nào ngoài phụ thuộc vào khối tích còn phải tính đến nhiệt độ môi trường ảnh hưởng lên căn nhà đó. Với kích thước trên, thông thường máy lạnh từ 2-2,5 sức ngựa có thể đáp ứng được. Lưu ý máy lạnh này nên bố trí ở vị trí cao đối diện với gác lửng để tạo được môi trường lạnh đều cho không gian sâu.

- Chào anh, anh cho mình hỏi là mình có nên lắp điều hoà inverter hay không? Anh có thể so sánh giùm tiền điện chênh lệch khi sử dụng điều hoà inverter và không inverter? Và khi sử dụng thì nên cài đặt ở nhiệt độ nào thì sẽ tiết kiệm điện và phù hợp nhất? Mình vẫn ở nhà trọ, giá điện cao, nên vấn đề tiền điện phải suy tính nhiều. Cảm ơn anh! (Nguyen Minh Thang, 33 tuổi, 7/17/349 Minh Khai - Hà Nội)

- Ông Phan Minh Văn:

Điều hòa Inverter kiểm soát tối ưu vòng quay động cơ và điện năng sử dụng. Việc này làm tăng tuổi thọ của máy và tiết kiệm chi phí điện hàng tháng cho mỗi gia đình. Trong trường hợp tối ưu (về nguồn điện, cách lắp đặt, chế độ sử dụng...), sử dụng điều hòa Inverter có thể tiết kiệm đến 60% so với thông thường.

Ngoài ra, hiện các nhà sản xuất còn áp dụng các công nghệ tân tiến khác để cung cấp thêm nhiều chức năng tiết kiệm điện, chẳng hạn như chức năng "Ngủ ngon" (Good sleep), hoặc chức năng "Một người dùng" (Single user)...

Ông Phan Minh Văn

- Tôi nghe nói không nên lắp máy điều hòa ngay trên ghế sofa. Tại sao phải như vậy? Nếu lắp trong phòng khách thì nên lắp đặt ở đâu? Lắp sao cho hợp phong thủy? Có nên lắp máy đối diện cửa ra vào không? Xin cảm ơn! (Bùi Thị Mỹ Chi)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Việc gắn máy lạnh trên ghế sofa là không nên vì không chỉ tạo cảm giác không an toàn còn hơi thiếu thẩm mỹ. Ngoài ra hơi máy lạnh có thể thổi trực tiếp vào người ngồi trên sofa, điều này không tốt cho sức khỏe.

Nếu lắp trong phòng khách, nên lắp ở những vị trí góc, tạo được hơi lạnh đều, tránh những vị trí quá trung tâm về mặt tầm nhìn.

Không nên lắp máy lạnh đối diện cửa ra vào vì ngoài việc dễ gây thoát hơi máy lạnh còn gây nguy hiểm cho người sử dụng vì khi họ vừa bước vào từ môi trường có nhiệt độ cao sẽ thay gây sự thay đổi nhiệt đột ngột. Điều này rất nguy hiểm cho người già và trẻ em.

- Tôi rất thích các căn nhà mẫu của Phú Mỹ Hưng và thường trang trí nhà mình theo hướng đó. Máy điều hòa lắp trong căn nhà mẫu đó được chọn trên tiêu chí gì, sao cho hài hòa với căn nhà hiện đại của mình?

Xin cảm ơn. (Hồ Thị Phượng)

- Bà Đỗ Anh Thư:

Các nhà mẫu hiện nay tại Phú Mỹ Hưng thường được thiết kế theo phong cách năng động, hiện đại, nội thất bố trí tinh tế. Khi chọn máy điều hòa lắp trong căn hộ, bạn nên chọn loại có kiểu dáng phù hợp với nội thất ngôi nhà, công suất máy nên phù hợp với không gian lắp đặt máy lạnh. Ví dụ: ở căn hộ mẫu thật Star Hill (Phú Mỹ Hưng), hiện chúng tôi chọn lắp máy lạnh tam diện của Samsung vì ưu thế về thiết kế, hiệu năng, công nghệ.

- Kiến trúc sư cho tôi hỏi thiết kế nhà theo yêu cầu không gian mở thì máy điều hòa có cần sử dụng không? (Phương Thảo, 30 tuổi, TpHCM)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Vẫn có thể sử dụng máy điều hòa được nếu bố trí thêm những vách ngăn linh hoạt đóng mở. Ngoài ra có thể sử dụng hệ thống quạt hơi cưỡng bức để giữ hơi lạnh trong không gian cần.

- Dạo này trời nóng quá nên tôi quyết định mua máy điều hòa để trong phòng tối ngủ cho ngon. Nhưng tôi không biết nên chọn máy và lắp hướng nào để không bị cảm lạnh? (Trần Trọng Tri)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Bạn nên lắp máy lạnh ở những vị trí cao, có khoảng cách nhất định đối với vị trí giường, không gắn máy lạnh đối diện hoặc trực tiếp trên đầu giường. Thông thường máy lạnh đặt sao cho có hướng gió thổi ngang với chiều dọc của giường, tránh tạo nên những vùng không gian quá chênh lệch về mặt nhiệt độ trong phòng ngủ.

Máy lạnh tam diện có chức năng tạo nên độ đều hơi lạnh cho không gian phòng. Việc tạo nên không khí sạch trong phòng ngủ cũng rất quan trọng.

- Máy lạnh nhà tôi mua đã được 3 năm, nhưng gia đình tôi không dùng thường xuyên lắm. Vào mùa hè nóng, nhà tôi có nhu cầu dùng thường xuyên hơn thì máy lạnh lâu mát và cũng không lạnh như lúc mới mua. Xin cho hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Chân thành cảm ơn. (Mạnh Thông, 39 tuổi)

- Ông Phan Minh Văn:

Đối với các thiết bị điện tử gia dụng, việc bảo trì - bảo dưỡng đúng cách, theo định kỳ góp phần quan trọng đến hiệu suất sử dụng ngay cả những khi không thường xuyên sử dụng đến.

Máy lạnh của nhà bạn đã sử dụng được 3 năm, nhưng không thường xuyên bảo trì dẫn đến bụi bám vào dàn tản nhiệt, quạt thổi gió, lưới lọc làm ảnh hưởng đến thời gian đạt được nhiệt độ lạnh mong muốn.

Để khắc phục tình trạng này, bạn nên định kỳ kiểm tra và vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận nêu trên (ít nhất 4 tháng một lần). Ngoài ra, bạn cần chú ý thêm việc đảm bảo áp suất ga bên trong cũng ảnh hưởng đến các hiện tượng mà bạn đã đề cập.

Ông Phan Minh Văn

- Tôi nên xây nhà mới như thế nào để lắp máy lạnh không thoát hơi ra bên ngoài vì như vậy sẽ rất tốn điện. Cảm ơn! (Vũ Thúy Anh)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Để máy lạnh hoạt động hiệu quả không tiêu tốn điện năng, đầu tiên phải chống nóng tốt cho căn nhà, tạo sự thông thoáng, đối lưu không khí cho không gian nhà. Lúc này máy lạnh mới chạy hiệu quả và ít tốn điện.

Ngoài việc chọn đúng hướng, cũng nên sử dụng mảng xanh tạo nhiều ô văng và ban công. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại vật liệu thân thiện với môi trường và hỗ trợ cách nhiệt.

- Tôi có ý định chuyển từ nhà ở sang căn hộ chung cư để được hưởng những tiện ích của các khu chung cư. Không biết tôi nên lưu ý chọn dựa trên các tiêu chí gì và có cần thiết phải sắm mới hết tất cả các thiết bị điện tử mới không? (Nguyễn Thị Thuần)

- Ông Nguyễn Hưng Thịnh:

Chào bạn. Nhiều người thích chọn căn hộ chung cư vì nơi đây có không gian sống tiện nghi, có nhiều tiện ích tại chỗ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, thư giãn của các thành viên trong gia đình.

Khi mua căn hộ chung cư, bạn nên lưu ý cảnh quan xung quanh, không nên chọn tầng quá thấp vì tầm nhìn hạn chế, không thông thoáng bằng những căn hộ các tầng trên. Nếu chỉ có 2 vợ chồng và một đứa con, bạn có thể chọn căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích sử dụng khoảng 80 m2. Để tối ưu hóa không gian sống, bạn nên chọn nội thất thiết kế đơn giản, chọn sơn tường màu sáng... Bạn cũng nên chọn mua các thiết bị điện tử mới có hiệu năng, tính thẩm mỹ cao để tương thích với không gian sống mới, tăng giá trị cộng thêm cho tổ ấm của mình.

- Tôi có nghe nhắc đến khá nhiều về việc bố trí không gian sống thông minh. Việc chọn lắp máy điều hòa như thế nào để không gian sống của mình theo xu hướng trên? (Võ Hoàng Quốc Việt)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Đúng vậy! Với kinh phí tiết kiệm vẫn có thể tạo dựng được những không gian sống có chất lượng. Bạn nên lưu ý đến câu nói "Less is more" của kiến trúc sư người Đức Ludwig Mies van der Rohe nổi tiếng. Mỗi vật dụng được bố trí trong không gian sống phải có chức năng sử dụng tối đa, không được thừa và cũng không được thiếu.

Việc bố trí máy lạnh cũng vậy, nếu không gian sống cách nhiệt tốt, chọn được chiếc máy lạnh phù hợp, có vị trí bố trí đúng, bạn sẽ có một không gian sống thoải mái nhưng vẫn tiết kiệm điện năng.

- Tôi nghe nói có máy lạnh tam diện trên thị trường, loại máy lạnh này khác gì với các máy lạnh bình thường? (Trương Thanh Thanh)

- Ông Phan Minh Văn:

Hiện trên thị trường đang có loại máy lạnh tam diện. Đây là sản phẩm được thiết kế theo hình lăng trụ tam giác. Ngoài ưu điểm nổi bật về mặt thiết kế mới, phù hợp với không gian sống hiện đại, loại máy lạnh này có miệng hút khí rộng hơn lên đến 139%, miệng thổi khí to hơn lên đến 154%, luồng thổi gió mạnh hơn lên đến 122% và quạt thổi gió xa hơn lên đến 14m (thông thường chỉ 10m)... Với những ưu điểm này giúp cho máy lạnh đạt nhiệt độ mong muốn nhanh hơn và tiết kiệm lượng điện tiêu thụ nhiều hơn.

Ông Phan Minh Văn

- Tôi muốn hỏi kiến trúc sư Bình những tiêu chí nào cần lưu ý khi lựa chọn một máy điều hòa phù hợp cho nhu cầu sử dụng của gia đình? (Bích Sương, 35 tuổi, Nha Trang)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Bạn có thể tham khảo một số tiêu chí quan trọng sau đây:

- Chức năng sử dụng của không gian sống

- Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng lên không gian phòng

- Diện tích và khối tích

- Số lượng thành viên, độ tuổi cũng như các thiết bị điện tử trong không gian sống

- Kiểu dáng của thiết kế nội thất

- Chào kiến trúc sư Lê Quốc Bình, tôi đang làm nhà tổng diện tích xây dựng 58m2 và chừa lại 26m2 làm sân phía trước. Trên mặt bằng tầng một, ngoài phòng khách, phòng ăn và bếp ra còn bố trí một phòng ngủ. Tầng hai chia ra làm 3 phòng ngủ và một vệ sinh. Anh có thể giúp mình tư vấn là nhà nên bố trí mấy điều hòa sao cho phù hợp, nhà mình có người bệnh? Cảm ơn anh! (Đỗ Hoàng, 38 tuổi, Quận 7, Hồ Chí Minh)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Đối với nhà có người bệnh, việc tạo môi trường có nhiệt độ ổn định rất quan trọng, việc bố trí máy lạnh sao cho tránh những không gian quá lạnh hoặc quá nóng, tránh những thay đổi nhiệt độ đột ngột khi người bệnh di chuyển trong không gian sống đó.

- Máy lạnh nhà tôi khi chạy rất ồn, thợ đã đến sửa nhiều lần nhưng không cải thiện mấy. Tôi nên làm sao? (Cao Thu Hằng)

- Ông Phan Minh Văn:

Trong máy điều hòa có 2 động cơ hoạt động - động cơ máy nén và động cơ quạt. Vì vậy, khi các động cơ hoạt động sẽ tạo ra tiếng ồn nhất định. Các nhà sản xuất phải đảm bảo độ ồn nằm trong khoảng cho phép. Trong những trường hợp, máy tạo tiếng ồn quá mức hoặc bất bình thường cần kiểm tra những nguyên nhân sau:

- Độ cân bằng của dàn lạnh.

- Kiểm tra các ốc vít lắp đặt.

- Quạt thổi gió quá bẩn và bám bụi dẫn đến việc chạm vào những vật khác xung quanh.

- Motor quạt bị hư hỏng.

Đối với dàn ngoài trời, cần kiểm tra các đế đệm cao su chống rung, xem đã được lắp đặt đúng hoặc còn sử dụng tốt hay không. Cũng như kiểm tra máy nén và motor quạt.

Ngoài ra, thời gian sử dụng máy cũng có ảnh hưởng đến các tiếng ồn gây ra so với lúc mới sử dụng.

- Xin hỏi chị Thư, nhà mới xây như thế nào để lắp máy lạnh vào tiết kiệm điện ah? Nếu nhà bếp thông với phòng khách thì có nên vậy không? Vì lắp máy lạnh vậy, bếp hắt hơi nóng lên thì cũng chẳng còn mát nữa. Tôi đang khá phân vân. Xin được tư vấn thêm (La Thị sở)

- Bà Đỗ Anh Thư:

Hạn chế xây nhà hướng Tây vì ở vị trí này, nắng sẽ chiếu trực tiếp vào ngôi nhà khiến việc tiêu thụ điện tăng cao. Nên trồng nhiều cây xanh tán lớn, dây leo xung quanh ngôi nhà để tăng độ ẩm, giảm nhiệt độ bên ngoài. Điều này sẽ giúp không gian bên trong mát mẻ hơn.

Trong trường hợp phòng khách liên thông với bếp thì bạn nên ưu tiên lắp máy lạnh ở phòng khách để tránh bám mùi thức ăn, khói và tiết kiệm điện năng. Nếu bạn thích nấu nướng, nên tách riêng nhà bếp với phòng khách để đảm bảo khu sinh hoạt chung của gia đình thoáng và sạch.

- Tôi muốn xây căn nhà ở ngoại ô cho thoáng mát hơn, kiến trúc sư Bình có gợi ý gì về cách thiết kế căn nhà mới và chọn mua máy điều hòa phù hợp? (Đặng Ngọc Quốc)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Đối với nhà ở ngoại ô, nên tạo dựng một không gian sống thân thiện với môi trường và nhiều mảng xanh. Căn nhà nên có độ thông thoáng cao, lúc đó việc lắp đặt máy điều hòa sẽ rất tiết kiệm và hữu dụng trong một số thời điểm trong năm.

- Vì nhà hiện tại tôi ở cũng khá lâu, nên cảm thấy nhiều lúc ngột ngạt. Tôi muốn cải tạo lại mọi thứ cho có cảm giác mới mẻ, hiện đại hơn, nhất là sắm mới một chiếc máy điều hòa. Xin cho tôi thêm lời khuyên. (Nguyễn Chí Tâm)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Đôi khi làm cho không gian sống bớt ngột ngạt cũng rất đơn giản. Bạn thử sắp xếp, bỏ bớt các vật dụng không dùng trong nhà, thay đổi màu sơn như màu trắng xám, màu kem nhạt, màu xanh ngọc, mở rộng những ô cửa sổ có sẵn.

Việc lắp máy điều hòa cũng sẽ hỗ trợ giúp bạn có những khoảng thời gian thư giãn và nghỉ ngơi.

- Chào các khách mời, phòng em ngang 4m, dài 15m, trần tôn, có đóng la phông ngăn nóng. Tuy nhiên gần đây trời nóng nên em muốn lắp điều hòa, nhờ các chuyên gia tư vấn giúp em nên chọn loại máy nào là thích hợp và lắp ở đâu trong phòng, đầu phòng, cuối phòng hay giữa phòng? Cám ơn chuyên gia! (Nguyễn Thanh Nhật, 28 tuổi, Tp.HCM)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Để máy lạnh phát huy hiệu quả và tiết kiệm điện, việc quan trọng đầu tiên là bạn phải chống nóng được cho ngôi nhà của mình, tránh việc hơi nóng được hấp thu qua mái tôn và giữ lại trong không gian sống. Bạn phải sử dụng một số hệ thống cưỡng bức để lớp không khí nóng dưới mái tôn được giải phóng.

Ví dụ tạo đối lưu không khí ở hai đầu và cuối của mái tôn, sử dụng cầu hút gió, sử dụng lớp bông sợi thủy tinh cách nhiệt dưới mái tôn, trần thạch cao ít hấp thu nhiệt hơn trần nhựa.

Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình

- Dàn lạnh nên lắp đặt điều hòa ở vị trí nào để làm mát nhanh và rộng khắp phòng? (Nguyễn Tuấn Anh)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Dàn lạnh nên lắp đặt ở vị trí:

- Ưu tiên gần những vị trí mà người sử dụng sẽ bỏ nhiều thời gian ở vị trí này nhất

- Máy lạnh nên ở những vị trí thuận tiện, tránh để dàn lạnh vướng vào những vật dụng, tránh bố trí dàn lạnh ở vị trí ngách hoặc hành lang

- Không để máy lạnh quá gần những nơi thoát nhiệt và hấp thu nhiệt

- Tránh để sát vách kính có ánh nắng trực tiếp

- Máy lạnh nên có vị trí cao nhưng không quá sát trần

- Em có nên đổi từ nhà thường sang chung cư không ạ? Em có nên trang bị thêm máy lạnh và bao nhiêu là đủ? (Nguyễn Ngọc Anh)

- Ông Nguyễn Hưng Thịnh:

Hiện nay, nhiều người có xu hướng chọn căn hộ chung cư hơn nhà phố thông thường, vì khu căn hộ có nhiều tiện ích tại chỗ đi kèm (hoa viên, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, phòng tập thể thao...), đảm bảo an ninh (do có ban quản lý, bảo vệ thường xuyên), hạ tầng tốt, khu vực được quy hoạch ổn định lâu dài.

Xung quanh khu căn hộ thường thông thoáng, đặc biệt là những căn ở tầng cao nên bạn có thể tận dụng khí trời để làm mát tổ ấm của mình. Tuy nhiên, vào mùa nóng, không khí bên ngoài cũng khá oi bức nên việc dùng điều hòa sẽ cần thiết để giải nhiệt không gian sống.

- Lắp đặt máy điều hòa có vai trò như thế nào với thiết kế căn nhà, làm sao để chọn máy lạnh phù hợp và bố trí máy để căn nhà đẹp hơn? (Trần Minh Quang)

- Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:

Để tạo dựng một không gian sống bền vững và phù hợp, đôi khi chúng ta phải có một sự lựa chọn thông minh. Chính sự lựa chọn "đủ và không dư" sẽ giúp chúng ta không những tiết kiệm về mặt tài chính mà còn đem đến một không gian sống có chất lượng. Sự thông thoáng, thân thiện với môi trường sẽ giúp cho mọi người cảm thấy được tái tạo năng lượng mỗi khi trở về nhà.

Cũng như vậy việc lựa chọn một chiếc máy lạnh phù hợp không những làm cho không gian sống nâng tính thẩm mỹ mà còn giúp ta tiết kiệm được điện năng, cũng như cho ta những khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn thực sự.

Chúc các bạn sẽ có được những giải pháp tối ưu cho không gian sống của mình cũng như chọn lựa được chiếc máy lạnh phù hợp!