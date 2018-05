Hiện nay nhiều gia chủ đang sử dụng tre để thay thế cho gỗ. Với sự thân thiện với thiên nhiên và vẻ đẹp riêng, tre được phô bày trong những ngôi nhà vườn, khu resort. Tre tạo độ thoáng mát, thích hợp cho những không gian nghỉ ngơi như nhà vườn, resort.

Tre để nguyên thân tạo ra vẻ nhẹ nhàng, thân thiện, hòa quyện cùng thiên nhiên. Từ bức màn cửa bằng tre, gia chủ có thể nhìn ra khung cảnh núi đồi. Khoảng 90% ngôi nhà có thể sử dụng bằng tre, từ kết cấu nhà, tường, cho đến đồ nội thất.

So với gỗ, tre có giá cả hợp lý hơn, do vòng đời tương đối ngắn. Về chất lượng, tre chỉ kém chất lượng hơn so với các loại gỗ quý. Ngoài ra, ưu thế của tre đó là, mát mùa hè và ấm mùa đông. Do trên thân tre có nhiều lỗ chân lông, và các ống có lỗ hổng bên trong nên tre tỏa khí lạnh vào ban đêm. Do vậy, những khi thời tiết nóng nực, chúng ta sẽ có cảm giác mát mẻ. Khí nóng của ban chiều được hấp thụ sẽ tỏa ra vào ban đêm, nên bạn sẽ cảm thấy ấm áp.

Tre được sử dụng ở khung mái nhà, bàn ghế, mành cửa tạo nên không gian thoáng đãng và dễ chịu. Có nhiều loại tre phù hợp với từng điều kiện sử dụng cũng như chức năng mà nó đảm nhiệm. Đối với sử dụng ngoài trời, cần chọn loại tre chịu nhiệt và chịu nước.

Ở khu resort, để giữ nét đẹp tự nhiên, người ta thường để nguyên cả thân cây. Tre dễ bị mối mọt nên trước khi đưa vào sử dụng đã được sơ chế và bảo vệ.

KTS Nguyễn Văn Phúc

Công ty cổ phần ASpace