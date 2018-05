Phương pháp thủy liệu pháp - Hydrotherapy được phát minh vào năm 1956 bởi Roy Jacuzzi, người đầu tiên nghĩ ra việc có một thiết bị với họng massage kết hợp nước - không khí thả vào một bồn tắm bình thường. Tại Việt Nam, khu massage Jacuzzi, thiết bị Jacuzzi có tại nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Bồn tắm J-Sha Mi Corner của Jacuzzi.

Một trong những phát minh mang tính đột phá đầu tiên của Jacuzzi là tạo ra các họng massage xoáy vào cơ thể với một góc cố định 300. Theo cách làm này, cơ thể được làm sạch sâu nhất, da trở nên mịn tự nhiên và sáng hơn - việc lưu thông máu được kích thích để cải thiện oxy hóa, loại bỏ các độc tố và loại bỏ chất bài tiết từ các mô tế bào trong cơ thể. Đồng thời, phương pháp này còn dùng để cải thiện lực đàn hồi của cơ, tránh lão hoá, căng cứng cơ, rất tốt trong việc điều trị trứng viêm khớp và thấp khớp. Roy Jacuzzi đã thành công thực sự trong việc chăm sóc sức khoẻ cho những thành viên của gia đình của ông.

Shiatsu - một cách xoa bóp bởi các ngón tay hoặc lòng bàn tay với áp lực nhất định vào các điểm chính xác của các kinh tuyến để lấy lại, giữ gìn một dòng chảy cân bằng năng lượng nội bộ. Jacuzzi đã kết hợp những kinh nghiệm từ phương pháp Shiatsu với các công nghệ Hydro-Therapy tiên tiến của hãng, tạo ra một phát minh độc quyền nữa cho dòng sản phẩm J-sha. 32 họng phun được sắp xếp 2 hàng chạy dọc theo vị trí dựa lưng trong bồn tắm tạo ra hiệu ứng lăn và day của dòng nước, kích thích những điểm Shu trên cơ thể theo đúng cách làm cổ truyền.

Ý tưởng, hình ảnh thật của sản phẩm Sasha- được Jacuzzi giới thiệu năm 2011.

Jacuzzi có hơn 300 bằng sáng chế đầu tiên cho việc massage bằng nước trong bồn tắm. Các sản phẩm của hãng được cấp các chứng nhận caovề chất lượng ở cấp độ quốc tế như UNI, EN, ISO 9001: 2000 hoặc chứng chỉ về độ an toàn CE, DRP... Ngoài ra, Jacuzzi còn tạo ra các công nghệ độc quyền đột phá, kiểm soát chất lượng.

Bồn tắm dòng Spa- Santorini Pro của Jacuzzi.

Một kinh nghiệm thực tế từ chuyên gia thủy liệu pháp của Jacuzzi: “Khi bạn náu mình trong các bọt nước ấm massage, cơ thể mệt mỏi sẽ được làm dịu đi bởi sự chăm sóc của nước, nước massage và truyền sinh lực”. Lúc đó, các chuyên gia tin chắc “nước làm bạn lay động”. Đây chính là lời giải thích cho sự kiện giới thiệu logo mới của hãng vào năm 2005 với câu Slogan " Jacuzzi - Water that moves you" kèm thêm sự ra mắt bộ sản phẩm MorphosisTM do Pininfarina thiết kế.

Sản phẩm đang được trưng bày và bán tại Công ty TNHH Một thành viên VLXD Đông Dương

- 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP HCM. Tel: (08) 3865 0891. Fax: (08) 3865 9070

- 27 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Tel: (04) 3853 5985. Fax: (04) 3853 7716

(Nguồn: Công ty TNHH Một thành viên VLXD Đông Dương)