Ngôi nhà tọa lạc trong khu vực Holmby Hills, nơi ở của các minh tinh Hollywood. Mô phỏng kiến trúc của một lâu đài Pháp, nhà có 7 phòng ngủ, 13 nhà tắm và 12 lò sưởi. Ngoài ra, trong tổng diện tích 1.600 mét vuông còn có một studio nghệ thuật, hầm rượu, nhà hát và cả khu spa.

Căn nhà nơi Michael Jackson thuê với giá 100.000 USD mỗi tháng đang được rao bán với giá 29 triệu USD. Ảnh: redfin.com

Ông hoàng nhạc pop đã sống những ngày tháng cuối cùng tại đây và nhiều nguồn tin cho biết tiền thuê nhà Michael Jackson phải trả 100.000 USD mỗi tháng. Hiện chủ sở hữu của ngôi nhà rao với giá chính xác 28.995.000 USD.

Ngôi nhà càng gây chú ý hơn vì đây là nơi Michael Jackson đã trút hơi thở cuối cùng sau khi uống thuốc quá liều. Do đó, ngay sau khi chủ sở hữu rao bán vài ngày trước, nhiều fan của ông hoàng nhạc pop đã giả vờ hỏi mua để có cơ hội tham quan một chuyến.

Nội thất trong căn nhà mô phỏng kiến trúc Pháp. Ảnh: redfin.com

Tuy nhiên, để ngăn chặn dòng người lũ lượt kéo đến, chủ sở hữu đã đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe đối với người đặt mua. Cụ thể, những ai muốn mua nhà thật sự sẽ phải trải qua cuộc "kiểm tra chất lượng tổng quát" trước khi bước qua ngưỡng cửa.

Bể bơi sau nhà. Ảnh: redfin.com

Tờ TMZ cho biết hồi 2008, chủ nhà là CEO của hãng giày dép quần áo Ed Hardy, ông Hubert Guez rao nhà với giá 38 triệu USD. Tuy nhiên mãi chẳng ai mua nên ông này đành cho Michael Jackson thuê trong thời gian diễn tập cho buổi hòa nhạc This Is It.

Thanh Bình