Vào năm 1967, những nghệ nhân tiêu biểu cho tính truyền thống, tay nghề kỹ thuật cao ở Civita Castellana, Italy, một nơi nổi tiếng với truyền thống sản xuất đồ gốm sứ lâu đời, đã cùng nhau sáng lập ra thương hiệu Catalano. Nhiều tập đoàn đầu tư bất động sản, công ty tư vấn thiết kế nổi tiếng đã chọn thương hiệu Catalano. Những giải thưởng lớn trong thời gian gần đây hãng đạt được là Good Design (2003, 2008, 2009), Design Plus (1999, 2011, 2003, 2005, 2006), Grand Designs Awards (2008, 2009)...

Các dòng sản phẩm thành công hiện tại của hãng như Muse, Zero, Verso, Roma, C + Spera... lấy cảm hứng từ những đài phun nước nổi danh tại Roma. Nhà thiết kế Matteo Thun đã đưa ra khái niệm mới về một sản phẩm chậu rửa mặt lớn hơn và sâu hơn, đó là ý tưởng thiết kế của dòng sản phẩm Muse. Sau đó Matteo Thun liên tiếp đạt giải thưởng IF Product Design Award năm 2008 và Design Award Germania năm 2009 cho mẫu sản phẩm này. Dòng sản phẩm Zero là tập hợp của những hình học cơ bản, trong đó đáng chú ý nhất là hình vuông hoặc hình chữ nhật. Công năng sử dụng của dòng Zero đa dạng, phù hợp với hầu hết nhu cầu của các mẫu phòng tắm đương đại. Dòng Verso chính là sự phát triển thêm của dòng Zero, có bổ sung các yếu tố kỹ thuật sản xuất cao. Ngoài ra, dòng Roma nhờ vào kích thước lớn đặc trưng của mình, có thể đặt cả vào 2 phong cách không gian nội thất phòng tắm, cổ điển hoặc hiện đại. Các mẫu sản phẩm này nổi tiếng cũng nhờ nhà thiết kế nổi tiếng Matteo Thun cùng Antonio Rodriguez thiết kế tạo dáng. C + Spera chia ra 5 loại kiểu dáng khác nhau, chủ yếu sử dụng hình tròn, oval và dáng vẻ cổ điển để tự biến mình thành điểm trung tâm của phòng tắm.

"Giảm tối đa độ dày bề mặt sản phẩm" là tiêu chí trong các thử nghiệm của hãng thời gian gần đây. Đây là một kỹ thuật cao, yêu cầu rất khắt khe phẩm chất của nguyên vật liệu sản xuất, kết cấu sứ và lớp men tráng bên ngoài sản phẩm trong lò nung Sacmi SSK 440 với nhiệt độ 1250 độ C, kéo dài 18 giờ, độ chín. Bạn có thể nhìn thấy một vài bộ sản phẩm của tiêu chí này như Zero Star, Velis và Sfera trong hội chợ Cersaie Bologna 2010.

Không chỉ chú trọng đến hiệu quả kinh doanh, Catalano còn chú trọng đến môi trường sinh thái. Công nghệ tại châu Âu được hãng đưa vào sử dụng nhằm tái chế lại các sản phẩm gốm sứ. Diego Rossi, Giám đốc điều hành của hãng nói: "Công nghệ này tách tinh chất thạch cao (calcium sulphate pure bi-hydrate) ra khỏi hợp chất kim loại, nhựa... trong sản phẩm gốm đã nung. Hiệu quả của chu trình này là tái chế thành công, đồng thời quá trình trên không có tác động nào tới môi trường sinh thái".

