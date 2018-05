Gắn liền với những nhà thiết kế tên tuổi, sản phẩm của Kallista thể hiện sự đối lập đến hoàn chỉnh trong từng chi tiết. Từ nét hoài cổ cho đến đường nét hiện đại, từ sự nhã nhặn khiêm nhường cho đến sự táo bạo và cá tính…, tất cả đều được khai thác trọn vẹn trong các kiệt tác thiết kế này. Để yêu Kallista, người dùng cũng cần có đủ độ tinh tế trong việc thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.

Duyên dáng và quý phái

Bộ sưu tập Glamour là hoài niệm man mác về thời vàng son, hào nhoáng của Hollywood vào những năm 1940, được nhà thiết kế tài danh Barbara Barry sáng tạo để kết hợp với không gian sống hiện đại. Glamour toát lên nét nữ tính thướt tha của những quý cô Hollywood duyên dáng và quý phái.

Bộ sưu tập được kết hợp với thủy tinh và gương, phảng phất một chút ánh ngọc bích, làm tôn lên nét quý phái. Sản phẩm còn được kết hợp cùng bề mặt bồn rửa làm từ đá granite đen được mài dũa thủ công tinh xảo của những nghệ nhân bậc thầy. Sự kết hợp của hai bảng màu này giúp phản chiếu ánh sáng, làm gian phòng trở nên hoa lệ như một đêm dạ tiệc hào nhoáng của kinh đô điện ảnh.

Bộ sưu tập Glamour của nhà thiết kế Barbara Barry.

Barbara Barry là một trong những nhà thiết kế nổi bật và tài năng trên thế giới, là biểu tượng của sức sống và sự tinh tế. Các thiết kế đơn giản nhưng duyên dáng của bộ sưu tập này sẽ khiến những quý cô thanh lịch, yêu thích nét hoài cổ sẽ vấn vương.

Nét truyền thống giản đơn

Một bộ sưu tập theo cảm hứng cổ điển, mang đến những cảm xúc về nét đẹp vượt thời gian chính là những gì bạn có thể tìm thấy tại For Town của nhà thiết kế Michael S Smith. Lấy cảm hứng từ kiến trúc của những thập niên 1930 - 1940, bộ sưu tập được thiết kế để có thể kết hợp với các phong cách thiết kế phòng tắm và nhà bếp khác nhau: từ những căn hộ hiện đại ở thị thành cho đến căn nhà nghỉ dưỡng ở vùng biển hoang sơ, thơ mộng. Chiếc vòi sen là thiết kế tiên phong của For Town, được cách điệu theo hình dáng của chiếc điện thoại quay số những năm 30, chất liệu mạ đồng mờ toát lên nét đẹp của năm tháng. Bộ vòi rửa với thiết kế hình lục giác đồng tâm càng làm cho For Town trở nên tinh tế.

Bộ sưu tập For Town của nhà thiết kế Michael S Smith.

Thành công với nhiều dự án lớn tại Mỹ, Michael S Smith trở thành một trong những nhà thiết kế được tôn vinh tại Mỹ và trên thế giới. Với phong cách một chút cổ điển kết hợp độc đáo với các đường nét hiện đại, các thiết kế của ông là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích giá trị giản đơn nhưng tinh tế của thời gian.

Cảm hứng đương đại

Bộ sưu tập Jeton của Bill Sofield mang một nét đẹp khác, lôi cuốn sự chú ý bởi nét hiện đại và lịch lãm. Sự kết hợp của nét cổ điển trong kiến trúc Pháp ở thế kỷ 20 cùng sự cầu kỳ, hào nhoáng của phong cách thời trang tại Paris không hề làm cho Jeton có màu sắc cổ điển như những người đồng nghiệp. Bill Sofied đã tài tình khơi dậy niềm đam mê của những cảm hứng đương đại cùng bộ sản phẩm.

Bộ kệ tủ phòng tắm được ốp đá cẩm thạch trên bề mặt và hai bên, bộ vòi nước thiết kế đơn giản nhưng mạnh mẽ và hiện đại với hình dáng thon gọn làm cho những ai yêu thích nguyên tắc tối giản đều hài lòng. Bộ đèn cách tân đặt 2 bên gương khiến cho sự kết hợp càng hoàn mỹ, dù là các chi tiết nhỏ như giá treo khăn cũng được Sofield cẩn thận đặt để khéo léo trong không gian tổng hòa.

Chậu rửa phòng tắm trong bộ sưu tập Jeton.

Là nhà thiết kế tôn thờ trường phái tân thời, Sofield cũng như những thiết kế của ông không theo một khuôn khổ nào, nhưng với cách tiếp cận toàn diện trong thiết kế, bộ sưu tập Jeton đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống tiện nghi, sang trọng và tinh tế.

KALLISTA được người tiêu dùng biết đến như dòng thương hiệu thiết bị phòng tắm và bếp cao cấp, tập trung vào tính thẩm mỹ và độc nhất trong thiết kế, thuộc công ty Kohler. Đây là lựa chọn hàng đầu của các chính khách, ngôi sao và người tiêu dùng trên toàn thế giới, cho những không gian phòng tắm sang trọng và đẳng cấp. Để biết thêm thông tin về KALLISTA tại Việt Nam, liên hệ số điện thoại (08) 3744 2266, tham quan KOHLER Design Center - 640A, đường số 3, Khu phố 4, phường An Phú, quận 2, TP HCM hoặc truy cập website: www.KALLISTA.com

(Nguồn: Kohler Việt Nam)