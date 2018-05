Biệt thự Hà Nội có bể bơi rộng trên sân thượng

Dù mới cưới 2 năm nhưng Angelina Jolie và Brad Pitt đã sống chung 12 năm. Họ luôn nằm trong nhóm những cặp vợ chồng giàu nhất ở Hollywood.

1. Biệt thự 500 m2 ở Los Angeles (Mỹ)

Năm 1994, Brad Pitt mua dinh thự có 5 phòng ngủ, bể bơi và một số ngôi nhà nhỏ xung quanh với giá 1,7 triệu USD. Sau đó, anh tiến hành thiết kế và sửa chữa theo ý mình. Đây là nơi ở chính của cặp vợ chồng này cùng 6 con khi họ ở Mỹ.

2. Điền trang ở làng Correns (Pháp)

Jolie-Pitt mua khu nhà kèm trang trại ở phía đông nam nước Pháp vào năm 2012 với giá 60 triệu USD. Một số căn nhà trong khuôn viên xây dựng từ thế kỷ 17 và được tiến hành cải tạo suốt nhiều năm. Ở đây có tổng cộng 35 phòng, vườn trồng nho, oliu, hồ nước...

Pitt vốn nổi tiếng là người thích sửa chữa nhà. Anh bổ sung thêm các khu spa, tập gym, bể bơi trong và ngoài nhà, rạp chiếu phim, phòng chơi game, khu đỗ trực thăng.

Đây cũng chính là nơi hai người tổ chức đám cưới vào năm 2014. Jolie từng chia sẻ, cô thích dành thời gian sống ở Pháp nhất.

3. Biệt thự ở đảo Majorca (Tây Ban Nha)

Villa 8 phòng ngủ nằm trên hòn đảo du lịch nổi tiếng của châu Âu. Ngoài các tiện nghi trong khuôn viên, ngôi nhà còn nằm ngay gần biển Địa Trung Hải. Cặp vợ chồng người Mỹ đã bỏ ra 3,8 triệu USD để sở hữu tài sản này. (Xem thêm ngôi nhà).

4. Ngôi nhà 2 tầng ở New Orleans (Mỹ)

Cuối năm 2006, hai vợ chồng tiến hành sửa tòa nhà để làm nơi quay bộ phim The Curious Case of Benjamin Button của Pitt. Trước khi ly dị, hai người có chia sẻ muốn có một nơi ở tại New Orleans nhưng thích đổi sang căn nhà khác. Bởi vậy, họ rao bán ngôi nhà 2 tầng với giá 6,5 triệu USD.

5. Nhà nghỉ ven biển ở Santa Barbara, California, Mỹ

Khu nghỉ ở California của nhà Jolie-Pitt

Dù không phải nơi ở chính nhưng khu nhà cũng được gia đình yêu thích vì nằm cạnh công viên Gaviota State và bãi biển. Pitt đã chi 4 triệu USD để mua món bất động sản này. Sau đó, gia đình bán lại cho người dẫn chương trình Ellen DeGeneres vào năm 2012 với giá 13 triệu USD.

An Yên

Ảnh: Heavy