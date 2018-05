Dưới đây là 10 ví dụ về những kiểu kiến trúc nhà hàng độc đáo trên thế giới.

10. Nhà hàng What Happens When, New York

Người thiết kế: The Metrics.

Nhà hàng tạo cho thực khách những trải nghiệm thú vị.

What Happens When là một “sân chơi” của những món ăn. Nhà hàng này thay đổi cứ 30 ngày một lần trong vòng 9 tháng, cung cấp cho thực khách những trải nghiệm thú vị về hương vị món ăn, hình ảnh và âm thanh.

9. Nhà hàng BIKO, thành phố Mexico.

Người thiết kế: Entasis.

Cảm hứng thiết kế được lấy từ sự đối lập sáng tối.

Mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ 2 bếp trưởng Mikel Alonxo và Bruno Oteiza. Nhà hàng được thiết kế dựa vào tính hai mặt của các thành phần tạo nên ẩm thực xứ Basque. Ngoài ra, tác phẩm kiến trúc này còn dựa trên khái niệm đối lập của 2 tông nền sáng và tối, trong kết cấu và độ cứng của vật liệu.

8. Nhà hàng Yellow Treehouse, Auckland.

Người thiết kế: Pacific Environment.

Cảm hứng nhà hàng lấy từ câu chuyện cổ tích.

Mục đích của kiểu kiến trúc này nhằm nắm bắt được trí tưởng tượng của con người. Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích có những đồng cỏ, dòng suối và khu rừng xanh ngát, cùng với giấc mơ thời thơ ấu về ngôi nhà trên cây. Tất cả đã được biến thành một địa điểm ăn uống nổi bật.

7. Nhà hàng Tsujita, Los Angeles

Người thiết kế: Takeshi Sano

Khách hàng như đang được ngồi dưới bầu trời đầy mây.

Không khí trong nhà hàng Tsujita tạo cho thực khách cảm giác như ngồi dưới một bầu trời đầy mây. Trần nhà của nhà hàng được tạo bởi 25.000 tấm gỗ được sắp xếp một cách tỉ mỉ.

6. Nhà hàng Tommy Hilfiger's Peoples Place, Amsterdam.

Người thiết kế: Marc Prosman Architecten & Daniel O’Kelly

Thiết kế đưa thực khách trở về những năm 1950.

Mục tiêu chính của thiết kế nhằm đưa thực khách trở về những năm 1950 bởi những bức tranh của Nighthawks của Edward Hopper.

5. Nhà hàng Bei, Bắc Kinh

Người thiết kế: NHDRO.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ rừng cây.

Bei (mang nghĩa "Bắc" trong tiếng Trung Quốc) là một nhà hàng phục vụ món ăn Châu Á ở phía Bắc thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Thiết kế nội thất lấy cảm hứng về rừng cây và sự giải phóng, một cảm giác bao vây thực khách bởi lớp gỗ tối màu xung quanh khu vực ăn uống chính.

4. Nhà hàng Jardin de Jade, Hàng Châu - Trung Quốc

Người thiết kế: Hãng tư vấn thiết kế PAL

Trần sáng tạo ra không gian mở.

Nhà hàng được lấy cảm hứng từ những nhà hàng đặc trưng theo lối Trung Hoa. Trần nhà thấp, ánh sáng tự nhiên ít và một không gian mở.

3. Nhà hàng MOJO iCuisine, Đài Bắc

Người thiết kế: hãng Người thiết kế Moxie.

Không gian và hành vi của người sử dụng phải phù hợp với nhau.

"Nếu không gian chỉ tồn tại cho người sử dụng thì hành vi của những người dùng cần phải phù hợp với không gian". Đây là câu nói tạo nên cảm hứng cho các kiến trúc sư để tạo ra một không gian tương tác và thay đổi đến mức ngạc nhiên.

2. Nhà hàng X, Istanbul

Người thiết kế: Nazlı Gönensay.

Nhà hàng thiết kế để khám phá những nét độc đáo.

Nhà hàng X tạo ra một không gian với mục đích để thực khách khám phá những gạch nối giữa cổ điển với sáng tạo, đại cục so với từng phần, vật liệu so với chức năng, và cuối cùng, thành phố so với một không gian của chính nhà hàng này.

1. Nhà hàng Haiku Sushi, Thượng Hải

Người thiết kế: Imagine Native

Màu sắc và chất liệu khác nhau như nhôm đục lỗ, đá mờ và vải lanh.

Theo các kiến trúc sư thì thiết kế của họ dựa trên nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản, Origami. Trong suốt quá trình thiết kế, kiến trúc sư đã sử dụng nghệ thuật Origami làm cảm hứng. Mỗi khu vực của nhà hàng đều được thiết kế theo từng dạng Origami, màu sắc và chất liệu khác nhau như nhôm đục lỗ, đá mờ và vải lanh.

Tạ Linh (theo BusinessInsider)