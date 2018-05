>> Lựa chọn sắc màu cho không gian sống

Không hiếm bậc phụ huynh đau đầu khi chọn sơn vì những đứa trẻ luôn thích "trưng dụng" tường làm góc hội họa ngẫu hứng. Nhiều người đã tìm đủ mọi cách để hạn chế trò nghịch của con bằng cách trang trí phòng bé với đủ hình ảnh chim, hoa lá mà bé muốn. Thậm chí, có người còn dành hẳn một bức tường riêng để con tha hồ "sáng tạo". Nhưng trẻ nhỏ vốn thích khám phá những gì... không dành cho mình.

Do đó, thỉnh thoảng góc tường này có vết bàn tay bẩn, góc nọ có dấu vết của bút dạ quang, nơi kia thậm chí có vệt thức ăn bám dai không có gì là lạ. Những biểu hiện này ở trẻ là hoàn toàn tự nhiên, giúp bé phát triển năng khiếu, sự sáng tạo. Vì vậy, các gia chủ luôn muốn chọn một loại sơn khác để bé có thể tự do chơi đùa, giúp họ đỡ vất vả hơn và tường nhà cũng không bị xuống cấp do lau chùi quá nhiều.

Sự khác biệt giữa mảng sơn thông thường và mảng sơn ứng dụng công nghệ KidProof của Dulux EasyClean Plus - lau chùi tốt.

Loại sơn giúp đối phó với vết bẩn hiệu quả nhất phải có tính năng lau chùi tốt. Với tính năng này, những vết bẩn dễ dàng được lau sạch chỉ với giẻ lau thấm nước và xà phòng pha loãng mà màu sơn vẫn bền đẹp, sáng mới. Đó là loại sơn ứng dụng công nghệ KidProof với lớp màng bảo vệ đặc biệt, chống bám các vết bẩn cứng đầu như: cola, nước cam ép, nước tương, sô cô la, kem, bút dạ quang, phấn, bùn đất...

Lớp màng này có khả năng chống thấm nước cũng như làm chậm quá trình thẩm thấu vào lớp màng sơn của các vết bẩn gốc nước. Thay vì thấm vào màng sơn, vết bẩn nằm trên bề mặt nên rất dễ lau sạch, màu sắc được giữ lại lâu hơn. Trong khi đó, các loại sơn thông thường, không có lớp màng bảo vệ, vết bẩn dễ dàng thấm vào màng sơn, dẫn đến việc lau chùi hết sức khó khăn và thường để lại "dấu tích" nếu có sự tẩy rửa mạnh tay. Được biết, công nghệ này đã được đưa vào ứng dụng trong sản phẩm mới DuLux EasyClean Plus - lau chùi vượt bậc.

Bên cạnh đó, bạn cần chọn loại sơn nhẹ mùi để tránh làm ảnh hưởng đến bầu không khí của ngôi nhà. DuLux EasyClean Plus - lau chùi vượt bậc cũng đã được Ủy ban môi trường Singapore cấp chứng nhận "nhãn xanh" vì không thêm chì, thủy ngân và có hàm lượng VOC thấp nên rất nhẹ mùi.

Loại sơn này được coi là lời gợi ý thích hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ. Nhờ đó, những đứa con thân yêu của bạn sẽ luôn được thỏa sức sáng tạo mọi lúc mọi nơi mà bạn không cần lo lắng. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại đây hoặc truy cập facebook: www.facebook.com/duluxvn hay gọi điện thoại đến tổng đài tư vấn trực tiếp của Dulux: 1900 555 561 để biết thêm chi tiết.

(Nguồn: Dulux)