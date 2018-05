Chiếc bàn có tên Up (vút bay) do Tập đoàn Duffy London, thương hiệu đồ nội thất nổi tiếng tại Anh, chế tác dành cho những người yêu thích café và cả sự mới lạ. Đây là mẫu mới nhất của hãng tung ra vào dịp hè năm nay, lấy cảm hứng chủ đạo từ ý tưởng trong bộ phim Vút Bay do Pixar sản xuất.

Chiếc bàn khiến người dùng có cảm giác như mình đang phiêu lãng trên mặt nước.

Toàn bộ chân bàn thiết kế từ những trái bóng bay mạ vàng chứa đầy khí heli, tạo cảm giác trôi nổi bồng bềnh cho người uống cafe, khiến họ tưởng như mình đang phiêu lãng trên mặt nước. 14 quả bóng được sử dụng làm chân kiêm trụ đỡ cho chiếc bàn, chất liệu sử dụng chủ yếu là thép cường lực. Riêng phần chân của những trái bóng mạ vàng lại được làm từ hợp chất kim loại và nhựa chịu lực cao. Sản phẩm có chiều cao 70cm, rộng 35cm và dài 110 cm.

Chiếc bàn độc đáo này được làm thủ công bởi một nghệ nhân tay nghề bậc nhất nước Anh. Nghệ nhân này đã phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành và cảm thấy ưng ý với tác phẩm đầy tính nghệ thuật trên. Giá bán chiếc bàn được ấn định là 3.800 USD, tuy nhiên trên thế giới hiện chỉ có 20 chiếc được sản xuất.

Tường Vi (Tổng hợp)