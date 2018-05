Resort thu nhỏ trong biệt thự Sài Gòn có bề ngoài giản dị

Festival Kiến trúc Thế giới năm 2017 có sự góp mặt của các công trình tới từ 68 nước. Những hãng kiến trúc nổi tiếng như BIG, Heatherwick Studio, Zaha Hadid Architects đều tham gia.

Mới đây, ban tổ chức đã công bố danh sách những công trình lọt vào chung kết bình chọn ở từng hạng mục như Khách sạn và nghỉ dưỡng, Văn hóa, Nhà ở, Văn phòng, Trường học, Tôn giáo... Các giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 11 tại Berlin (Đức).

Các ngôi nhà Việt Nam có trong danh sách bình chọn:

1. Ngôi nhà đèn lồng ở Hà Nội

Nằm trên con đường đông đúc ở quận Đống Đa (Hà Nội), tòa nhà trưng bày sản phẩm của một công ty thu hút bởi kiến trúc khác lạ nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan khu phố.

Các kiến trúc sư đã sử dụng gạch thông gió để đem lại hiệu quả thẩm mỹ, ánh sáng cho nhà. Đây là vật liệu truyền thống của Việt Nam trước khi xuất hiện điều hòa. Được thiết kế phù hợp với khí hậu nhiệt đới, gạch thông gió làm mát nhà và tạo bóng khi những tia nắng mặt trời gay gắt chiếu vào. (Xem cả nhà).

2. Văn phòng có ban công cây xanh, nuôi cá ở Hà Nội

Ảnh: Farming Studio.

Vì lý do khói bụi, tiếng ồn và an ninh, nhiều ban công trong đô thị bị cô lập, không có sự tương tác với không gian bên ngoài, hàng xóm xung quanh. Khi làm văn phòng kiến trúc, KTS An Việt Dũng cùng các đồng nghiệp đã thuê một căn nhà phố cổ có ban công nhỏ và cải tạo thành khoảng mở thân thiện.

Ban công được mở rộng tối đa có hệ giàn thép - cây xanh che nắng chiếu, chống mưa tạt. Người thiết kế sử dụng hệ aquaponic - nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây. Chất thải của cá sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây do đó nước được làm sạch. Hệ thống này không cần quá nhiều thời gian để chăm sóc nhờ hệ thống bơm. (Xem thêm hình).

3. Khách sạn phủ cây xanh khắp ban công ở Hội An

Điểm thu hút của công trình là những lớp cây xanh bao phủ ở các ban công, nổi bật trên nền gạch mộc, đá sa thạch của địa phương. Những giàn cây dây leo này đã đem tới bầu không khí trong lành, vẻ đẹp hài hòa. Khu nhà 5 tầng do KTS Võ Trọng Nghĩa thiết kế.

Khách sạn phủ kín cây xanh ở ban công 4. Công viên thu nhỏ trồng rau, nuôi cá của chủ nhà Sài Gòn Trên mảnh đất hơn 800 m2 ở quận 9 (TP HCM), người chủ xây một trung tâm chăm sóc xe hơi kèm theo khoảng sân vườn rộng để trồng rau, nuôi cá. Tổng diện tích vườn, hồ lên tới 600 m2. Người chủ garage mong muốn những người tới sửa xe và cả khách tham quan có nơi thư giãn. Khách có thể thưởng thức các loại thức ăn, nước uống được chế biến từ thực phẩm sạch, một phần được sản xuất chính tại đây. (Xem cả vườn). 5. Thiết kế giống rừng cây của Đại học FPT TP HCM Ảnh 3D: VTNA. Khi xây dựng Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu công nghệ, Đại học FPT hướng tới sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giúp thầy cô và sinh viên có môi trường học tập, làm việc trong lành. Tòa nhà 11 tầng xây dựng trên khu đất 22.540 m2 với mật độ xây dựng là 30%. Những loại cây xanh quen thuộc của phương Nam như cây dầu, cây sao... tạo thành vườn trên mái, sân trường, xen kẽ giữa các lớp học. (Xem cả công trình). 6. Nhà phố Sài Gòn với 7 mảnh vườn xen kẽ

Ngôi nhà ở quận 2 (TP HCM) là nơi ở của một gia đình có ba thế hệ. Chủ nhà mong muốn có sự gắn kết giữa các thành viên, luôn mát mẻ, có vườn trồng cây cảnh, rau trái. KTS đã thực hiện mong muốn đó với diện tích vườn còn lớn hơn không gian để ở, có đủ loại cây lấy bóng mát, rau xanh mọc khắp các tầng.

Nhà phố Sài Gòn với 7 mảnh vườn xen kẽ

An Yên

Ảnh: Hiroyuki Oki