Ngăn chia căn hộ sử dụng tường thạch cao đang là một xu hướng. Ngoài những ưu điểm dễ nhận biết của thạch cao là đẹp, dễ thi công và linh hoạt, dưới đây là những điều thú vị về tường thạch cao, giúp bạn hiểu hơn về vật liệu này.

Tường thạch cao nhẹ hơn tường gạch 10 lần: một m2 tường gạch có trọng lượng khoảng 200kg, trong khi một m2 tường thạch cao chỉ nặng khoảng 20kg. Đây là yếu tố quan trọng góp phần xây lên những tòa nhà cao và an toàn hơn mà không cần phải gia cố thêm nền móng. Việc giảm nhẹ công trình cũng đồng nghĩa với việc giảm chi phí đầu tư xây dựng.

Tường thạch cao nhẹ bằng 1/10 tường gạch.

Thi công nhanh gấp 3 lần so với tường gạch: Thay bằng việc đặt từng viên gạch lên tường, thi công thạch cao đơn giản hơn nhiều. Điều này giúp các gia đình tiết kiệm thời gian yêu cầu thi công nội thất. Ngoài ra, thi công thạch cao sạch, không cồng kềnh như tường gạch với nước, xi măng, cát... Nếu nhà đã làm sàn gỗ thì việc sử dụng tường thạch cao là hợp lý.

Tường thạch cao an toàn và chắc chắn: Nhiều người vẫn cho rằng tường thạch cao không bền chắc và có tâm lý không an tâm. Tuy nhiên, thực tế, tường thạch cao khá bền và an toàn, có tuổi thọ tương đương nhà cấp một nếu đặt trong điều kiện làm việc phù hợp. Một khảo sát nhỏ đã được thực bởi Công ty Saint-Gobain Gyproc Việt Nam với cư dân tại các căn hộ như: Keang Nam Nà Nội, Star Tower Hà Nội và Indochina Plaza Hà Nội, cho thấy hầu hết đều nhận được phản hồi tích cực từ các gia chủ sau khi sử dụng tường thạch cao. Một vài ý kiến cho rằng có cảm giác như tường thạch cao không chắc chắn nhưng thực tế sử dụng đã chứng minh điều ngược lại.

Căn hộ sử dụng tường thạch cao tại Star Tower Hà Nội.

Cách âm, cách nhiệt tốt: Với cấu tạo tường hai lớp và có khoảng rỗng bên trong, tường thạch cao đem lại khả năng cách âm và cách nhiệt tốt cho căn phòng. So sánh hai bức tường gạch và tường thạch cao có cùng độ dày là 110mm thì khả năng cách âm của tường gạch chỉ là khoảng 36dB trong khi tường thạch cao cách âm được tới 49dB. Tường thạch cao do vậy đem lại không gian yên tĩnh và giấc ngủ ngon hơn. Hơn thế nữa, tính dẫn nhiệt của thạch cao rất thấp, khả năng cách nhiệt cao, làm cho nhiệt độ bên trong và bên ngoài không dễ truyền qua lại. Chính điều này giúp đem lại hiệu quả sử dụng máy điều hòa được tối ưu, khi mà nhiệt độ mát bên trong luôn được hệ thống tường thạch cao bao bọc và giữ lại, hiệu quả sử dụng điều hòa vì thế được tối ưu.

Treo được đồ vật nặng một cách an toàn: Với việc sử dụng vít treo chuyên dụng và được thi công đúng cách, tường thạch cao có thể treo những vật có khối lượng nhẹ như ti vi, đồng hồ treo tường… đến những vật treo có kích thước lớn và khối lượng lớn hơn như: khung tranh hay máy lạnh... và thậm chí cả những vật treo có khối lượng rất nặng như: tủ bếp hay chậu rửa…

Tường thạch cao giúp giữ nhiệt cho phòng điều hòa

Thạch cao đã được sử dụng cách đây 5.000 năm: Vật liệu thạch cao xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài người. Người Ai Cập cổ đại đã biết sử dụng thạch cao để xây dựng kim tự tháp cách đây 5.000 năm. Cho đến nay, tấm thạch cao với cấu tạo không nung và thân thiện với môi trường lại được lựa chọn ưu tiên trong thiết kế xanh và hiện đại.

Thạch cao là xu hướng trong thiết kế nội thất: Theo bà Đặng Thị Kim Hoàn - Giám đốc Marketing Saint-Gobain Gyproc Việt Nam, tăng trưởng thạch cao trung bình mỗi năm tại Việt Nam là trên 10%. Đây là một trong số ít những ngành vật liệu tăng trưởng mạnh trong khi ngành xây dựng Việt Nam nói chung đang chững lại. Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng thạch cao tính theo đầu người chỉ là 0,5m2 một người một năm. Trong khi tỷ lệ này tại một số nước trong khu vực như: Thái Lan là 1m2 một người một năm; Malaysia là 0,7m2 một người một năm hay Nhật bản là 4,3 m2 một người một năm; tại Mỹ là 10,9m2 một người một năm. Theo một số chuyên gia trong ngành xây dựng nhận định, thạch cao sẽ bùng nổ và sẽ là xu hướng thiết kế nội thất trong những năm tới.

