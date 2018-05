Cuộc thi 'Lời chúc vàng đầu năm' / Thể lệ cuộc thi 'Lời chúc vàng đầu năm'

Một năm qua vất vả bao ngày, mẹ đã hy sinh cho con và cho cháu, một năm qua con hiểu hơn nhiều điều là có bố mẹ là có tất cả, con chỉ mong những giây phút bên gia đình mình thôi, ấm êm và hạnh phúc lắm mẹ ạ! Năm mới, con chúc cả gia đình mình một năm an khang và hạnh phúc, một năm bình an về sức khoẻ, thăng hoa về tiền bạc. Yêu lắm gia đình nhỏ bé của con! Hãy cùng nhau nắm tay, chung tay xây dựng một gia đình hạnh phúc an khang.

Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây .

Nguyễn Lê Tùng