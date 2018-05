Cuộc thi 'Lời chúc vàng đầu năm' / Thể lệ cuộc thi 'Lời chúc vàng đầu năm'

Đầu xuân năm mới, chúc toàn thể gia đinh ta mạnh khỏe. Chúc cho hai cụ nội, cụ ngoại của Cỏ mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu. Chúc ông bà nội, ông bà ngoại của Cỏ mạnh khỏe, sang năm mới làm ăn tấn tới, chăn nuôi gặp nhiều may mắn, cấy lúa không bị mất mùa như năm cũ. Chúc ba của Cỏ mạnh khỏe, đi làm gặp nhiều may nắn. Cả năm bình an, hạnh phúc!

Cuối cùng, chúc con gái diệu của mẹ khỏe mạnh, hay ăn, chóng lớn. Sang năm mới mọc những răng tiếp theo không bị sốt, vẫn duy trì ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ và tự biết "lăn" ra ngủ khi mẹ tắt điện như năm trước. Yêu con gái và gia đình rất nhiều!

Nguyễn Thị Nhung