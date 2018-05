Cuộc thi 'Lời chúc vàng đầu năm' / Thể lệ cuộc thi 'Lời chúc vàng đầu năm'

Con ở nơi xa, mặc dù không về được đón Tết cùng mẹ và gia đình nhưng lúc nào cũng đang nhớ về mẹ. Vì là năm đầu tiên con không ở nhà đón Tết, chắc mẹ đang rất nhớ con. Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ, con kính chúc mẹ một năm thật dồi dào sức khỏe, may mắn, vui vẻ và luôn tươi trẻ. Chúc cả gia đình an khang thịnh vượng và thật nhiều may mắn vào năm mới.

Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây .

Mạnh Hùng