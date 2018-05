Vừa bước ra khỏi phòng tập, còn nhễ nhại mồ hôi, nam diễn viên Trung Dũng chia sẻ về bí quyết chữa viêm xoang của mình.

- Thời gian gần đây thấy anh ít xuất hiện trên phim ảnh hơn trước, anh đang dồn thời gian cho công việc gì?

- Phải nói rằng phim bây giờ rất nhiều, nhưng tôi không còn cái thời người ta kêu phim nào cũng nhận nữa. Đã nhiều năm trong nghề, tôi cho mình cái quyền được chọn lựa vai diễn mà mình thích. Tôi đang gấp rút hoàn thành vai diễn trong phim "Hạnh phúc mong manh" sắp ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ.

Nam diễn viên Trung Dũng tập thể dục mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe.

- Nghe nhiều diễn viên khác nói lại anh đi diễn mà vẫn mang theo cơm để ăn, ít ăn cơm của đoàn, chuyện này thực hư thế nào?

- Chuyện này có thật nhưng không phải do tôi kén ăn. Ăn cơm của đoàn phim thì nhanh, gọn rồi nhưng thức ăn do mình nấu lúc nào cũng an toàn và giàu dinh dưỡng hơn. Ở tuổi của tôi, sức khỏe là điều quan trọng nhất nên tôi hơi kỹ tính trong việc chăm sóc bản thân. Đó cũng là một trong những cách tôi bảo vệ sức khỏe cho mình.

- Trông anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ngoài chuyện ăn uống, anh có những bí quyết nào để giữ gìn sức khỏe?

- Tôi tập gym mỗi ngày. Duy trì việc tập thể dục điều độ quả thật không đơn giản vì nhiều khi đi đóng phim xong người mệt chỉ muốn về nhà ngủ ngay. Tôi cũng rèn luyện một số thói quen có lợi cho sức khỏe như buổi trưa không ăn quá no, uống nhiều nước và bổ sung thêm trái cây mỗi ngày…

Tôi từng khốn khổ vì bệnh viêm xoang. Môi trường ở Việt Nam mình ô nhiễm quá, mỗi khi đi từ ngoài đường về, tôi gần như không thể thở được. Mũi cứ như bị bịt kín và đầu lại bắt đầu có cảm giác đau, căng tức. Tôi đã dùng thuốc giảm đau, chống nghẹt mũi nhưng cũng chẳng được lâu. Đóng phim phải di chuyển nhiều, cứ thay đổi môi trường là bệnh lại tái phát. Nhưng hiện tại, tôi đã có thể nói đó là chuyện đã qua.

- Nhờ đâu anh chữa được bệnh viêm xoang?

- Đó là nhờ bí quyết của một người bạn cũng là diễn viên. Người bạn này cũng từng bị viêm xoang mãn tính nhưng đã khỏi được hơn một năm nay và đã "mách" cho tôi sản phẩm Thông xoang tán Nam Dược. Tìm hiểu qua số điện thoại tư vấn viêm xoang 043.995.3901, tôi được biết đây là sản phẩm 100% thảo dược nên rất an toàn, chống tái phát hiệu quan. Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, tôi uống đều đặn 6 viên mỗi ngày.

Sau một tháng, kết quả thực sự làm tôi bất ngờ. Những cơn đau đầu và tình trạng nghẹt mũi đã không còn xuất hiện nữa. Quan trọng hơn gần một năm nay tôi không còn bị viêm xoang hành hạ nữa, kể cả khi vừa trong Sài Gòn nắng nóng, bay ra Hà Nội đóng phim trong gió lạnh. Nói chung hiện giờ tôi đã có được một "vốn liếng" sức khỏe rất tốt.

Thông xoang tán Nam Dược là thuốc thảo dược điều trị bệnh viêm xoang và viêm xoang mãn tính. Nhờ kết hợp các vị thuốc tân di, bạch chỉ, phòng phong cùng bí quyết chế biến gia truyền, thuốc có tác dụng chống viêm, giảm đau, chống dị ứng, giúp bệnh nhân hết các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, hết đau nhức vùng đầu trán. Đồng thời, sản phẩm kết hợp với một số vị thuốc bổ huyết, giải độc nên còn có tác dụng tăng sức đề kháng, ngăn ngừa viêm xoang tái phát khi gặp yếu tố khói bụi, ô nhiễm... Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website: www.viemxoang.vn hoặc www.namduoc.vn.

Ngọc Bích