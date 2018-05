Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết 6 thói quen dưới đây sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của bạn.

Ăn chậm, nhai kỹ

Nhịp sống hiện đại, nhiều người lại có xu hướng "ăn cuồng nuốt vội" và điều này thật sự không tốt. Chính thói quen ăn chậm, nhai kỹ có thể giúp chúng ta cải thiện tỷ lệ hấp thu thức ăn, giúp cơ thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, giảm sự thèm ăn tự nhiên, không còn cảm giác đói liên tục như trước nữa. Thêm vào đó, lượng thức ăn giảm làm tăng sự hấp thu thực phẩm ở ruột non và mang lại sự khoẻ mạnh cho hệ tiêu hoá của bạn.

Hạn chế đồ ngọt

Dùng quá nhiều đường hoặc thức uống ngọt, ngoài việc có thể làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của răng lợi (gây sâu răng), còn có thể khiến lượng đường huyết trong cơ thể bị rối loạn, người mệt mỏi và gặp nhiều hệ luỵ sức khoẻ khác như: bệnh tiểu đường, béo phì, tim mạch... Để vẫn có thể thoải mái tận hưởng những món ngon ngọt khoái khẩu, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên sử dụng các loại đường thay thế. Đây là những loại đường có hàm lượng calo thấp hơn nhiều so với đường mía thông thường mà vẫn giữ vị ngọt đặc trưng của thực phẩm.

Để chọn được loại đường tốt cho sức khỏe, hãy cẩn thận chọn những sản phẩm có xuất xứ rõ ràng với thông tin về các chỉ số dinh dưỡng được ghi đầy đủ trên vỏ sản phẩm. Chẳng hạn như Equal, một thương hiệu đến từ Mỹ, là sản phẩm thay thế đường mía và được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu nhiều năm qua. Equal cung cấp lượng calo ít hơn 8 lần so với đường thông thường và được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chứng nhận.

Không ăn mặn

Lượng muối cao có thể gây ra bệnh cao huyết áp và dẫn đến các cá nhân bị ảnh các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim và đột quỵ. Có thể thấy những người ăn mặn thường dễ bị đột quỵ. Trong thực tế, các nghiên cứu cho rằng nếu bạn giảm một gam muối, khả năng làm giảm đột quỵ là 1/6.

Hạn chế thịt đỏ, thịt nướng

Theo công bố của tạp chí Y khoa nổi tiếng của Mỹ - American Journal of Clinical Nutrition, những người ăn nhiều thịt đỏ có nguy cơ bị một số dạng ung thư thận cao hơn. Những người ăn nhiều thịt nướng cũng tăng nguy cơ bị ung thư hơn so với những người không hay ăn các món nướng. Nguyên nhân là do trong quá trình nướng thịt ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra rất nhiều độc tố, thịt nướng càng cháy thì hàm lượng độc tố xuất hiện trong thịt thường cao. Nếu chúng ta ăn nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa.

'Làm bạn' với sữa chua

Với một cốc sữa chua, bạn đã được cung cấp rất nhiều men vi sinh sống Probiotics cùng các vitamin thiết yếu khác cho một hệ tiêu hoá lành mạnh. Hệ tiêu hoá khoẻ chính là nền tảng vững chắc giúp bạn hấp thụ trọn vẹn các dưỡng chất dung nạp vào cơ thể. Do đó, đừng quên bổ sung vào thực đơn của mình mỗi ngày một cốc sữa chua.

Ăn hành tây

Rất nhiều người ăn rau thường ngại ăn hành, đặc biệt là hành tây. Đó là một thói quen ăn uống không tốt, bởi vì hành tây có chứa một lượng lớn chất flavonoid giúp bảo vệ tim mạch, do đó, việc ăn hành tây nên trở thành thói quen mỗi ngày. Đặc biệt khi ăn những món không tốt cho sức khỏe như thịt nướng, hành tây chính là "phao cứu sinh" giúp giảm thiểu chất độc từ thịt nướng vào cơ thể.

Hải My