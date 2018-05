Trả lời:

Có nhiều lý do gây ho, tùy nguyên nhân mà có cách điều trị khác nhau. Nếu ho do nhiễm trùng hô hấp gây ra bởi virus, ho do thay đổi thời tiết, bạn có thể uống thuốc ho có thành phần thảo dược, các thuốc này tương đối an toàn. Bạn nên tìm các loại thuốc có các thành phần trị ho hiệu quả như: gừng, tràm, tần, khuynh diệp, bạc hà, cam thảo…

Gừng có tác dụng chống co thắt cơ trơn, chống dị ứng, kháng histamin, chống viêm và giảm ho. Ảnh minh họa.

Trên thực nghiệm, gừng có tác dụng chống co thắt cơ trơn, chống dị ứng, kháng histamin, chống viêm và giảm ho. Hoạt chất cineol trong gừng có tác dụng diệt nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Tần dày lá (có nơi còn gọi là húng chanh) tính ấm, đi vào phế, có công dụng giải cảm, khu phong tà, trục hàn, sát khuẩn, tiêu đàm, khử độc, có tác dụng kháng sinh mạnh với một số vi trùng gây ho như Salmonella typhi, Shigella flexneri, Shigella sonei, Phathogen… Tràm và khuynh diệp chứa hợp chất cajeputol hay xineola hoặc eucalyptol giúp chữa ho, trị cảm mạo. Bạc hà có vị cay mát, tác dụng giảm đau, diệt khuẩn, lợi dạ dày, tiêu đờm cho cảm giác thông cổ, dễ chịu. Mùi hương bạc hà rất hữu hiệu trong việc làm thông mũi, họng, phế quản và phổi cũng như giảm rối loạn hô hấp. Hương bạc hà còn giúp giảm ho.

Thường xuyên dùng lá bạc hà rất tốt cho bệnh nhân hen vì giúp thông đường hô hấp. Bạn có thể sử dụng kết hợp các loại thảo dược trên để tăng thêm hiệu quả và nếu không có thời gian sắc thuốc, bạn có thể tìm các loại thuốc ho có chiết xuất từ các loại thảo dược trên vì tính an toàn và không có tác dụng phụ.

Bác sĩ Âu Thanh Tùng

Trưởng phân khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược