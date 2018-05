Trả lời:

Nếu bạn đã điều trị theo chỉ định của bác sĩ mà vẫn còn ngứa cổ có thể do vi khuẩn vẫn còn trong cơ thể, kích thích cơn ho. Bạn có thể sử dụng thêm các phương pháp từ dân gian như gừng, tràm, tần, bạc hà để giảm ngứa cổ và giảm ho. Đây là các thành phần thảo dược nên cũng dễ dàng phối hợp cùng với các thuốc điều trị khác.

Khi điều trị ho, bạn nên thận trọng do một số hoạt chất trong dược thảo sẽ ảnh hưởng đến dược tính của thuốc Tây.

Tuy nhiên, bạn nên thận trọng do một số hoạt chất trong dược thảo sẽ ảnh hưởng đến dược tính của thuốc tây. Cụ thể, các vị thuốc như đào nhân, hạnh nhân có chứa nitriglycoside không nên uống cùng các tân dược thuộc nhóm an thần, gây mê, gây tê vì có thể gây ức chế trung tâm hô hấp và rối loạn chức năng gan.

Để tránh các tác dụng không mong muốn, bạn cần dùng cách xa thời điểm uống thuốc tây hoặc có thể sử dụng các bài thuốc an toàn, lành tính như phối hợp tần, gừng, tràm bạc hà. Mỗi loại thảo dược này khi kết hợp sẽ có công dụng tiêu đàm, kháng viêm, thông mũi, ấm họng, sát trùng vùng mũi họng, làm dịu vết rát do những cơn không gây ra, tác dụng tương đương thuốc tây mà lại không có thành phần làm mất hoạt tính của thuốc bạn đang điều trị. Bạn nên thận trong trong quá trình bảo quản và sắc thuốc. Do có nguồn gốc từ thiên nhiên nên các loại thảo dược đó rất dễ hỏng, mốc hoặc chế biến không đúng cách có thể làm mất lượng tinh dầu ít ỏi, ảnh hưởng đến công dụng của vị thuốc.

Hiện nay có các chế phẩm từ 4 vị thuốc tần, gừng, tràm, bạc hà như kẹo, sirô…đem lại sự tiện dụng cho người sử dụng mà vẫn giữ nguyên hiệu quả do lượng tinh dầu và hoạt chất được trích ly qua quá trình xử lý hiện đại.

