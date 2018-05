Trả lời:

Trẻ nhỏ bị ho và nghẹt mũi tăng về đêm có thể bị viêm mũi dị ứng hoặc nhiễm siêu vi với biểu hiện viêm mũi họng. Nếu viêm họng do virus, bạn chỉ nên điều trị triệu chứng giảm ho và dùng thuốc chống dị ứng. Thêm vào đó, bạn nên vệ sinh cho trẻ một cách khoa học theo hướng dẫn của ngành y tế dự phòng. Ngoài ra, bạn cần dùng thêm những vị thuốc đơn giản từ thiên nhiên để điều trị bệnh hiệu quả và tăng khả năng phòng ngừa cho cơ thể trong những đợt sau này.

Các loại thuốc từ thiên nhiên an toàn cho trẻ, có tác dụng diệt virus như tần, gừng, tràm, bạc hà, khuynh diệp... Theo đó, gừng có tác dụng kích thích tiêu hóa, làm tăng sức đề kháng trước các tác nhân bên ngoài tấn công. Lá tần thường để tiêu đàm, chữa cảm cúm, nghẹt mũi. Bạc hà thông mũi, kháng viêm. Tràm dùng để làm ấm cổ, giúp cổ bớt rát sau cơn ho. Tuy nhiên, do người sử dụng không biết phối hợp đúng các loại trên nên dễ làm thất thoát tinh dầu lúc chế biến. Hiện nay, các sản phẩm được chiết xuất từ 4 loại loại thảo dược tần, gừng, tràm, bạc hà có thể loại bỏ những khuyết điểm đó, mang lại công dụng hữu hiệu như thuốc tây. Tuy nhiên, do mỗi loại đều có công dụng riêng nên bạn cần sử dụng kết hợp đủ các loại thảo dược trên để mang lại hiệu quả cao.

Nếu bị viêm họng do vi khuẩn, bạn nên điều trị thêm kháng sinh và thận trong việc dùng thuốc vì một số loại kháng sinh gây dị ứng với cơ thể trẻ. Bạn nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ và không tự ý ngưng điều trị giữa chừng. Nếu bé bị viêm mũi dị ứng, bạn nên sử dụng thuốc chống dị ứng kèm thuốc uống. Trường hợp bé ho kéo dài, sốt, khó thở, bạn nên đưa bé đến bác sĩ để được tư vấn và điều trị.

Bác sĩ Âu Thanh Tùng

Trưởng phân khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược