Dưới đây là những chia sẻ của bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Vĩnh Hoàng Oanh về dấu hiệu của bệnh tiêu hóa. Khi có những triệu chứng này, bạn nên đến khám bác sĩ sớm để được điều trị kịp thời, dứt điểm.

1. Chướng bụng, ợ hơi

Đầy bụng là một trong những triệu chứng thường gặp nhất của rối loạn tiêu hóa. Bụng căng to, người bệnh ợ hơi liên tục. Hiện tượng này do lượng hơi tăng lên trong đường tiêu hóa.

Những nguyên nhân gây nên tình trạng chướng bụng: ăn nhiều chất tinh bột mà cơ thể không đủ hệ thống men để chuyển hóa hết; rối loạn vận động nhu động ống tiêu hóa làm cho dạ dày lúc nào cũng đầy thức ăn và thức ăn xuống ruột chậm; rối loạn hệ thống vi khuẩn trong đường tiêu hóa hoặc thần kinh lo âu, căng thẳng quá mức... Đây có thể là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, viêm, loét dạ dày, tá tràng, ung thư dạ dày, viêm đại tràng co thắt, ung thư đại trực tràng...

2. Đau bụng

Bụng bị đau là biểu hiện của nhiều chứng bệnh khác nhau, tùy mức độ và tình trạng. Khi bị đau bụng ở vùng bên phải kèm sốt, bạn cần nghĩ ngay đến viêm ruột thừa. Đây là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi. Mặc dù ruột thừa rất nhỏ và cắt bỏ ruột thừa viêm không phải là phẫu thuật lớn nhưng nếu phát hiện muộn, bệnh sẽ biến chứng thành viêm phúc mạc, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vùng đau ở trên rốn (thượng vị) với biểu hiện đau âm ỉ kèm ợ chua là triệu chứng của bệnh dạ dày. Trong nhiều trường hợp, đau quặn bụng đi ngoài, đau râm ran là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa do nhiễm khuẩn. Nhưng với một số trường hợp, nó có thể là báo hiệu sự tồn tại của các khối u ở vùng bụng.

Một trong những cách ngăn chặn hại khuẩn là bổ sung sữa chua chứa men vi sinh sống Probiotics trong thực đơn hàng ngày để tăng số lượng lợi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột, xây dựng hệ thống miễn dịch mạnh và hệ tiêu hóa cân bằng.

3. Nôn mửa

Tình trạng nôn mửa sau khi ăn có thể do nhiễm khuẩn, ngộ độc, sốt, ho nhiều, ăn quá no, cơ thể dị ứng với đồ ăn hoặc lo lắng, hồi hộp quá mức. Ngoài ra, bị nôn cũng có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm như: viêm màng não, viêm ruột thừa hay tắc nghẽn đường ruột.

4. Chán ăn, khó tiêu

Chứng chán ăn, khó tiêu hay còn gọi là chóng no với biểu hiện kém ăn, ăn không ngon miệng mà vẫn luôn thấy đầy bụng trên vùng rốn. Tình trạng này kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi, sút cân. Một số nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng trên là: mệt mỏi, dùng thuốc kéo dài hoặc nguy hiểm hơn là loét dạ dày tá tràng, viêm ruột non, loạn khuẩn ống tiêu hóa, ung thư đại tràng... Do đó, khi bị chán ăn, khó tiêu mà nghỉ ngơi không hết, bạn nên đi khám bác sĩ để được xác định nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời.

5. Rối loạn thói quen đại tiện

Việc đi vệ sinh đột nhiên không đều đặn, lúc táo bón, lúc tiêu chảy hoặc một trong 2 biểu hiện trên kéo dài nhiều ngày được gọi là rối loạn thói quen đại tiện. Bệnh có thể do nhiễm khuẩn đường ruột hoặc cơ thể thiếu chất xơ để bài tiết, bạn có thể dùng thuốc điều trị hoặc men vi sinh để ổn định đường ruột.

Trong trường hợp, dùng thuốc nhiều ngày vẫn không khỏi, tiến triển bệnh ngày một trầm trọng hơn, kèm với biểu hiện đau bụng từng cơn thì bạn cần đi xét nghiệm sớm. Bởi nó có thể là dấu hiệu của một khối u đang lớn dần lên.

6. Đại tiện phân đen

Có nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng đi ngoài ra phân đen, có thể là do ăn uống (ăn thực phẩm có màu sậm như tiết, rau dền...) hoặc do bệnh lý. Thông thường, khi đi ngoài phân đen kèm với một số các biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thậm chí trụy tim mạch thì người bệnh có thể bị chảy máu thực quản do khối u, vỡ tĩnh mạch thực quản hoặc xuất huyết dạ dày. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh có thể nguy hiểm tới tính mạng.

7. Đại tiện ra máu

Các bệnh gây đại tiện ra máu gồm:

Trĩ: Hiện tượng chảy máu xuất hiện trong hoặc sau khi đại tiện, máu màu đỏ tươi, ra kèm theo phân, lượng máu có thể nhiều hoặc ít tùy cấp độ trĩ.

Nứt kẽ hậu môn: máu màu đỏ tươi, nhỏ giọt hoặc chỉ thấy trên giấy vệ sinh. Nếu mới bị nứt kẽ, sau khi đại tiện, người bệnh sẽ thấy đau dữ dội.

Các bệnh đường tiêu hóa: máu có màu đen hoặc đỏ thẫm, bộ phận bị chảy máu thường là đoạn trên đường tiêu hóa. Nếu máu màu đỏ thì thường là chảy máu đoạn dưới đường tiêu hóa.

Ung thư trực tràng: Máu màu đỏ tươi, nhỏ giọt, phủ lên phân. Thời kỳ cuối, bệnh nhân còn thấy hậu môn trực tràng sa xuống, toàn thân gầy đi, số lần đại tiện tăng lên, khi táo bón, khi tiêu chảy.

Polyp trực tràng và kết tràng: máu màu đỏ tươi, không đau, máu lẫn theo phân.

Viêm kết tràng do loét, bệnh lỵ: thường kèm theo dịch nhầy hoặc mủ, đau bụng dưới, sốt, đại tiện nhiều lần.

Tuy nhiên, các bệnh về đường tiêu hóa thường có biểu hiện khá giống nhau nên rất dễ nhầm lẫn. Khi có những triệu chứng trên, người bệnh không nên tự mua thuốc uống mà cần đi khám bác sĩ ớm để được chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời. Tốt hơn, bạn nên bảo vệ và chăm sóc hệ tiêu hóa hằng ngày bằng việc ăn uống đảm bảo vệ sinh, sinh hoạt điều độ, không nên thức khuya, làm việc và hoạt động mạnh ngay sau khi ăn... Ngoài ra, mọi người cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, nên ăn sữa chua hằng ngày để bổ sung lợi khuẩn cho hệ vi sinh đường ruột.

Xuân Ngọc