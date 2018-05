Trả lời :

Ợ chua là hiện tượng trào ngược thức ăn, dư thừa axit trong dạ dày do "van đóng" giữa dạ dày và thực quản "không hoàn thành nhiệm vụ". Tình trạng này không quá nguy hiểm nhưng không ít trường hợp dẫn đến viêm họng mãn, viêm xoang. Dịch dạ dày dư thừa có thể tràn vào cuống phổi, nhất là khi người bệnh nằm, gây khó thở, viêm phế quản và phổi. Dịch dạ dày cũng có thể gây viêm loát cho chính niêm mạc dạ dày, tá tràng. Chồng bạn có thể hạn chế tình trạng này bằng cách lựa chọn thực phẩm phù hợp và điều chỉnh thói quen ăn uống của mình.

- Hạn chế chất béo: ăn ít các món chiên xào, thay vào đó là hấp, hầm hoặc nướng. Bên cạnh đó, chồng bạn không nên ăn những món nhiều gia vị.

- Tăng cường chất xơ: Táo bón là một trong những lý do khiến dạ dày co thắt quá mức. Do đó, tăng cường chất xơ là một trong các biện pháp hữu hiệu để chống ợ chua. Chồng bạn nên tăng cường ăn các thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc, gạo nâu, các hạt họ đậu…

- Hạn chế rượu: rượu kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hơn sau khi đã làm giãn các cơ thắt ở thực quản và gây cảm giác nóng rát ở đây.

Nước ép hoa quả, đặc biệt là trái cây thuộc họ cam quýt, cà chua… chứa nhiều axit tự nhiên, có khả năng bảo vệ và ngăn ngừa sự sản sinh axit trong dạ dày. Đồng thời, chúng cũng hỗ trợ tiêu hoá, giảm thiểu những khó chịu của chứng ợ chua. Nếu tình trạng không được cải thiện, chồng bạn nên đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Vĩnh Hoàng Oanh