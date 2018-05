Ngoài ra, lượng vitamin B6 dồi dào trong thịt bò cũng làm cho loại thịt này trở thành nguồn thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe và bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Những món ngon từ thịt bò có thể kể đến là phở bò, bít tết, bò nướng, bò hầm và đôi khi là món bò sống với cái tên tartare (mặc dù đây là món ăn chưa phổ biến lắm)… Đây là những món ngon mà bạn dễ dàng thưởng thức được ở bất cứ nơi đâu như tại một nhà hàng chuyên các món bò hoặc trong nhiều quán ăn, thậm chí trong một quán bar hay quán cà phê… vào bất cứ giờ nào trong ngày. Nhưng nếu bạn muốn thưởng thức một món ăn ngon từ thịt bò do chính tay mình thực hiện thì có một vài bí quyết mà bạn cần phải nắm rõ.

Đầu tiên chính là nguyên liệu. Thịt bò phải là loại tươi ngon được lấy từ những con bò khỏe mạnh. Các phần thịt khác nhau của một con bò cũng sẽ được dành cho các món khác nhau, theo đúng kiểu “thịt nào, món nấy”. Các phần thịt ngon là thăn nội, thăn ngoại hoặc nạc lưng, vì các phần thịt này bao giờ cũng mềm, vì thế cũng là phần thịt đắt giá của con bò.

Thịt bò dùng cho món nướng bỏ lò thường có độ dày khoảng 5cm và thường là thịt thăn nội hoặc nạc lưng bò vì chúng mềm và khi được nướng trong lò sẽ không làm mất nước ngọt bên trong thịt.

Thịt mông bò sẽ không được dùng làm món nướng vì phần thịt này thường dai hơn các phần thịt khác nên chỉ thích hợp cho những món hầm. Riêng phần thịt mông bò phần dưới (bottom round) loại tốt, có thể dùng cho món nướng nhưng phải được nướng ở nhiệt độ cao (trên 230 độ C).

Thăn nội bò (tenderloin) có các trọng lượng và độ dài khác nhau, nhưng đều có kích thước bề ngang xấp xỉ nhau và đây là phần thịt dành cho món bít tết.

Tiếp theo đó, bạn nên lưu ý đến độ chín của thịt bò. Khoảng thời gian để nấu sẽ dựa trên sở thích cá nhân với nguyên tắc thời gian, nấu ngắn sẽ làm miếng thịt ẩm và giữ lại nhiều nước, trong khi thời gian nấu dài hơn sẽ làm thịt khô, nhưng giảm các nguy cơ mầm bệnh (nếu có bên trong thịt). Độ chín của thịt được phân chia theo các mức độ sau:

Thịt sống, chưa làm chín: được sử dụng trong các món ăn như bò sống tartare, Carpaccio. Tuy nhiên, những món này đòi hỏi cao về tiêu chuẩn của thịt như: điều kiện bảo quản và nguồn gốc của thịt.

Seared - nấu chín nhanh: lúc này phần thịt bên ngoài được làm cháy, nhưng bên trong hầu như không được nấu chín. Thịt bò sẽ còn màu đỏ tươi bên trong. Kiểu này thường được dùng cho các món bò bỏ lò, bò nướng hay bít tết.

Rare - thịt được nấu ở 52 độ C: ở bên ngoài màu xám nâu và giữa của bít tết có màu đỏ và hơi ấm.

Medium Rare - thịt được nấu ở 55 độ C: bít tết sẽ có một phần thịt với các sắc độ đỏ khác nhau, từ đậm đến nhạt. Đây là mức độ tiêu chuẩn cho món bít tết tại hầu hết các nhà hàng chuyên bít tết, khi mà miếng thịt được thưởng thức ở chất lượng ngon.

Medium - thịt được nấu ở 60 độ C: phần giữa của bít tết nóng và đỏ với màu hồng xung quanh phần chính giữa món thịt. Bên ngoài là màu xám nâu.

Medium well - thịt được nấu ở 65 độ C: thớ thịt chỉ có màu hồng nhạt ở giữa.

Well done - thịt được nấu ở 71 độ C: thịt có màu xám nâu trong suốt và hơi cháy thành than bên ngoài.

Ngoài phần thịt ra, bánh mì, khoai tây, các loại rau xanh ăn kèm và nước sốt cũng chính là những phần không thiếu được của món bò ngon. Nhiều loại nước sốt khác nhau để dùng kèm với các món bò, từ sốt tiêu xanh, tiêu đỏ hay sốt rượu vang đỏ, sốt nấm truffle… cũng là một điểm thu hút thực khách.

Cuối cùng, một ly rượu vang kết hợp chung sẽ điểm xuyết thêm cho món bò của bạn trở nên ngọt ngào và làm cho bữa ăn thêm trọn vẹn.

Anh Nguyễn

Tư vấn bởi: MEC Global và Inspiration Communication.