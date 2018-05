Trẻ ngày nay chơi ngoài trời chưa tới một giờ mỗi ngày

Richard Louv, tác giả cuốn Last Child In The Woods: Saving Our Children from Nature Deficit Disorder, cho rằng ít cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên và môi trường bên ngoài có thể cản trở óc sáng tạo và sự phát triển những tố chất tuyệt vời. Dưới đây là những lời khuyên của chuyên gia giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này:

1. Chơi ngoài trời thực sự chứ không phải trên sân bóng kẻ vẽ cẩn thận

Để hưởng thụ được những lợi ích của việc chơi ngoài trời, bạn cần chắc chắn việc vui chơi này đúng hướng. Louv đã dẫn chứng một nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc trẻ thụ động, ít vui đùa với những vấn đề về sức khỏe, nhưng điều này không có nghĩa là bạn có thể để con chơi bóng đá một cách tùy tiện. Những hoạt động thể chất tốt nhất cho sức khỏe được diễn ra trong môi trường tự nhiên và không gian gần gũi với thiên nhiên – chứ không phải những sân bóng được xây dựng, kẻ vẽ cẩn thận với trọng tài… Bạn cần bằng chứng? Trẻ em tham gia vào các hoạt động thể thao có tổ chức ngày càng gia tăng – tỷ lệ thuận với số lượng trẻ em bị béo phì.

Ảnh: fatherly.

Bạn nên làm gì?

- Bạn không cần cắt tỉa vườn cỏ quá gọn gàng, ngay ngắn. Các nghiên cứu cho thấy trẻ em được chơi ở những sân chơi đầy những cây xanh mát mọc um tùm có sự cân bằng tốt hơn cũng như tỏ ra nhanh nhẹn hơn những trẻ được chơi ở những sân bê tông bằng phẳng.

- Không cho trẻ mang theo đồ chơi. Nói theo cách khác, hãy để trẻ dùng gậy gỗ, que, ụ đất cát để tượng trưng cho những đồ vật như kiếm, lâu đài… tùy theo trí tưởng tượng của trẻ khiến trẻ tăng khả năng sáng tạo.

- Hạn chế can thiệp vào trò chơi của trẻ. Để trẻ học cách chấp nhận rủi ro và kĩ năng giải quyết vấn đề sẽ giúp trẻ phát triển sự tự tin vào bản thân, giúp giảm thiểu rủi ro rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc gặp các vấn đề về tinh thần khác. Thực tế, những trẻ thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên có khả năng chịu đựng căng thẳng tốt hơn.

- Cách làm hồi phục tinh thần và các lợi ích của thiên nhiên với sức khỏe thậm chí đến từ việc nhìn ngắm. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có một không gian xanh bên ngoài cửa sổ phòng của trẻ cũng có thể giúp giảm các triệu chứng của bệnh tăng động giảm chú ý.

- Chơi ngoài trời là cách kinh tế nhất bạn có thể làm để tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ. Hãy cho trẻ chơi thoải mái thay vì luôn luôn giữ trẻ trong nhà.

2. Trẻ thường chơi ngoài trời sẽ thông minh hơn

Louv giải thích rằng internet có thể là nguồn cung cấp các kiến thức bổ ích nhưng nghiên cứu cho biết các trẻ em Mỹ thường rất thiếu các kiến thức và trải nghiệm thực tế. Nếu bạn có thể tạo điều kiện cho trẻ vui đùa trong những sân chơi tự nhiên – trẻ sẽ phát triển tốt hơn về mặt tinh thần.

Ảnh: fatherly.

Bạn nên làm gì?

- Hãy để trẻ được chơi những trò xây dựng. Xây nhà, pháo đài, lâu đài… là cách tuyệt vời để trẻ thử nghiệm và học về tự nhiên cũng như khả năng của chính mình. Nếu chúng thực sự có khả năng, trẻ có thể làm được những điều khiến bạn ngạc nhiên như một ngôi nhà bằng gỗ…

- Khuyến khích trẻ chơi với bạn bè, đặc biệt với những trẻ có khả năng sáng tạo lớn. Một nghiên cứu của Thụy Điển chỉ ra rằng chơi trên sân bê tông, yếu tố về thể chất sẽ giúp trẻ thiết lập trật tự hay thứ hạng trong nhóm bạn, nhưng khi chơi trong môi trường gần gũi với thiên nhiên, những trẻ có óc sáng tạo sẽ trở thành những nhà lãnh đạo.

- Khuyến khích trẻ sử dụng tất cả các giác quan. Quan sát bằng mắt và sờ nắm bằng tay thường được dùng nhiều nhất nhưng nghe và ngửi là giác quan quan trọng giúp cảm nhận được thế giới xung quanh rõ nét hơn tất cả những trải nghiệm cảm nhận bằng tay. Trẻ có thể học rất nhiều khi ngồi trên cánh đồng cũng như khi trèo cây.

3. Bảo vệ môi trường

Có lẽ bạn có cảm giác áy náy không ít về việc để lại một thế giới ô nhiễm cho thế hệ sau này. Thế hệ tương lai sẽ là những người phải gánh chịu hậu quả do chính bạn gây ra. Vì vậy, trẻ em đóng một phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Louv cũng cho biết hiện nay rất nhiều tổ chức bảo vệ môi trường chú trọng vào việc giáo dục trẻ em. Hãy dạy trẻ yêu tự nhiên và chúng sẽ lớn lên trở thành những người có ý thức bảo vệ môi trường.

Bạn nên làm gì?

- Hãy tạo nên mối liên kết đặc biệt giữa trẻ với môi trường tự nhiên, một nơi đặc biệt với trẻ giúp chúng hiểu được đó là khu vực cần được bảo vệ.

- Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường lớp về bảo vệ môi trường bằng những cách thiết thực. Bạn không cần phải nói quá nhiều về những điều cao siêu như rừng nhiệt đới ẩm, mặc dù nó rất quan trọng nhưng trẻ không đủ lớn để hiểu. Thay vào đó, hãy nói về những điều gần gũi xung quanh như cá trong hồ nước.

Hương Giang (theo fatherly)