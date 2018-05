Những trò tạo hình đơn giản mà khéo léo được tổ chức như làm hoa từ bông tăm, in vân tay, in hoa, nhỏ mầu nghệ thuật, làm nhẫn tặng bạn, làm bướm bằng giấy mầu và kẽm nhũ... Theo các chuyên gia, tạo hình là một hình thức chơi mà học quan trọng với lứa tuổi mầm non, giúp các bé rèn luyện sự khéo léo, sáng tạo và thể hiện thẩm mỹ, ngôn ngữ qua giao tiếp với các cô.