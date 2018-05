An, Oanh, Giang và nhiều em nhỏ khác ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam đều có điểm chung là nhà nghèo, không có tivi, chưa được tiếp xúc với Internet. Giống như những đứa trẻ khác, các em đều ấp ủ ước mơ riêng, mong được theo đuổi và nuôi sống bản thân bằng công việc mình hằng mong muốn.

Bé Trường An ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Bố mất sớm, bé Huỳnh Thị Trường An (13 tuổi) sống cùng mẹ và dì. Cuộc sống thiếu vắng vòng tay chở che của bố, mẹ làm ruộng sớm hôm, còn dì lại câm điếc, nên An khá rụt rè, ít nói.

Ước mơ của An là trở thành hướng dẫn viên du lịch. "Lúc nhỏ em đến nhà người thân ở Hội An chơi, em thấy một dì khác nói chuyện với người nước ngoài. Em thích lắm và cũng muốn được như vậy. Em sẽ học tiếng Anh thật giỏi để giới thiệu đất nước mình với du khách quốc tế", An chia sẻ.

Hà Giang ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá.

Bằng tuổi Trường An, Hà Giang đã sớm phải bươn chải mưu sinh. Sau mỗi buổi học, Giang đi phụ quán cơm kiếm tiền mua dụng cụ học tập, đỡ đần bố mẹ. Niềm vui tuổi thơ của cậu bé 13 tuổi đơn giản là được đá bóng. Em mê chơi bóng đến mức khát khao ngày nào đó trở thành cầu thủ ghi bàn trên sân cỏ nước nhà.

Thế nhưng, Hà Giang không dám kỳ vọng vào ước mơ mà mọi người cho là viển vông. "Bố mẹ làm gì có nhiều tiền để lo cho em. Chắc em học thêm ít năm nữa, rồi sẽ đi học nghề lái xe, giống anh trai vậy", bé nói.

Làm ca sĩ cũng là ước mơ xa vời với bé Hoàng Thị Kiều Oanh (11 tuổi). Hễ thấy nhà hàng xóm mở karaoke, Oanh lại qua tham dự cùng. Em thích hát và có thể biểu diễn cho mẹ xem cả ngày. Tuy nhiên, bố mất sớm, mẹ đi bước, em trai ra đi do bệnh tật, dượng buồn phiền chuyển đi nơi khác sống, Oanh nay chỉ mong gia đình vui vẻ, bớt khổ hơn.

An, Giang, Oanh và nhiều trẻ khác ở Phước Sơn không có ai để tâm sự, chia sẻ ước mơ. Thậm chí những người xung quanh chưa từng ai đậu đại học, các em không có hình mẫu nào để phấn đấu noi theo. Vượt qua tất cả những điều đó, những đứa trẻ vẫn khát khao bước ra khỏi cuộc sống eo hẹp quanh mình để đến với thế giới nhiều cơ hội hơn ngoài kia.

Để tiếp thêm những lời động viên cho trẻ em Phước Sơn, Samsung triển khai dự án Samsung Connect trên nền tảng công nghệ, cho phép mọi người dùng trên cả nước kết nối và gửi tin nhắn yêu thương tới các em. Dự án sẽ trao những lời động viên này cùng nhiều món quà ý nghĩa đến tận tay những em bé thiệt thòi.

