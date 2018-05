Tranh tô màu ‘Thiên nga’ / Tranh tô màu ‘Chúc mừng sinh nhật’ / Tranh tô màu ‘Sóc con ăn hạt dẻ”

Nếu muốn hình to hơn, bấm chuột phải chọn lệnh Save as trước khi in.

Kim Kim