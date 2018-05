Tranh tô màu ‘Khủng long mỉm cười’ / Tranh tô màu ‘Mèo con dễ thương’ / Tranh tô màu ‘Heo con lười biếng’

Mẹ hãy in bức tranh cho bé cưng tập tô nhé. Bạn bấm chuột phải vào bức tranh và chọn lệnh in. Nếu muốn hình to hơn, bấm chuột phải chọn lệnh Save as trước khi in.

Kim Kim