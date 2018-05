Bé Sóc đi thăm Bảo tàng Dân tộc học / 'Bé Bo học toán', video trẻ thơ được yêu thích nhất tuần

Được bạn đọc like nhiều nhất, đồng thời cũng đạt pageviews cao nhất là clip Bé Vy cười giòn tan (9,8 điểm). Dài 2 phút 26 giây, clip khi lại một buổi tối nô đùa khoái trí của bé Nguyễn Lê Cát Vy (sinh ngày 11/10/2012) lúc mới 8 tháng tuổi. Bé không chịu ngủ cứ nằm cười với bà và mẹ, khoe hai má lúm đồng tiền xinh xinh. Tóc bé dày, đang trong giai đoạn mọc ngang tai, trông bờm xờm rất ngộ nghĩnh. Vừa cười, bé Vy vừa đạp chân xoay người, quay ngang quay dọc, có lúc bé còn đưa cả bàn chân lên miệng cắn.

Bé Vy cười giòn tan

Cao điểm thứ hai (9,7 điểm) và cũng được bạn đọc bấm like nhiều thứ hai là clip Bé An Thái chờ măm. Clip dài 46 giây đặc tả cảm giác vui thích của cô bé 9 tháng tuổi rưỡi trước giờ ăn. Hà Nội những ngày mùa đông, bé An Thái mặc áo bông, đội mũ, quàng khăn, được mẹ đưa vào phòng bếp, ngồi trong bộ bàn ghế ăn bằng nhựa màu xanh nhỏ xinh. Bé ngồi yên, đặt hai tay trên bàn ra chiều rất sẵn sàng cho việc ăn uống. Đôi mắt đen mở to, bé nhìn mẹ chăm chú. Thấy được quay phim cô bé cười rất giòn, khoe hàm răng đang mọc. Vui thích quá, đôi chân dưới gầm bàn của bé cũng đung đưa liên tục.

Bé An Thái chờ măm

Điệu cười thứ ba trong tuần được chấm điểm rất cao là Bé Boon cười giòn tan (9,5 điểm, 1 phút 56 giây) ghi lại khoảnh khắc vui thích của bé Boon 7 tháng tuổi, hiện sống tại TP HCM, khi được mẹ cưng nựng và trêu đùa. Đầu tiên mẹ nói thầm một câu khiến Boon thích thú cười mãi. Boon lúc cười thành tiếng, lúc nhoẻn miệng, lúc cười nhiều đên mức ho, thỉnh thoảng bé cũng giải lao khoảng vài ba giây rồi tiếp tục cười. Boon ngồi dựa gối vừa ngồi cười vừa đập tay vào chân, cười nhiều đến mức ngã. Được mẹ bế ngồi dậy, bé cười tiếp và lại ngã ra đệm. Ngã nhưng bé vẫn cười rất giòn.

Bé Boon cười giòn tan

Cũng được bạn đọc chấm 9,5 điểm là clip Bé Ngân Hà đọc chữ (1 phút 1 giây). Bé Ngân Hà mới 28 tháng tuổi mà đọc chữ trôi chảy như học sinh lớp một. Bố có một tờ giấy A4 in những dòng chữ rất to về những điều vô cùng gần gũi với bé như "Bố mẹ yêu con", "con yêu bố mẹ"... mang ra chỉ từng chữ cho bé đọc. Được nhiều lần cùng bố chơi trò này nên bé rất thuộc. Bé đọc chăm chú theo chỉ tay của bố. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, được bố khen, cô bé cười rất tươi. Đây là clip có pageview cao thứ hai trong tuần.

Xem clip Bé Ngân Hà đọc chữ

Một clip nữa cũng được bạn đọc chấm điểm rất cao là Sóc con quậy cùng Kpop (9 điểm). Dài 1 phút 11 giây, clip ghi lại một cảnh nằm lắc đầu, lắc mông, huơ chân múa tay và hò hét rất ngộ nghĩnh của bé Sóc khi được nghe một đoạn nhạc sôi động lúc mới 7 tháng tuổi. Dù lắc theo nhạc rất nhiệt tình nhưng thật thú vị là cái đầu của bé không hề rơi khỏi gối và cái mông của bé cũng không làm xê dịch miếng lót mông mà bố mẹ đã cẩn thận kê cho bé đề phòng tè dầm ra đệm.

Xem clip Sóc con quậy cùng Kpop

Tuần qua, Góc trẻ thơ còn có thêm một fan nhí của âm nhạc nữa là Bé Jimmy yêu công nghệ. Bé Jimmy tên thật là Anh Vĩ, sinh ngày 21/8/2012. Một tháng bé đã biết lẫy, 11 tháng biết đi và 12 tháng đã chạy nhanh. Mê đồ công nghệ, bé có thể chơi hàng giờ cùng laptop hay điện thoại. Khi những thiết bị này phát ra bản nhạc vui, bé nhảy múa theo. Trong clip dài 54 giây này, cậu bé hơn một tuổi được bố mẹ cho xem một clip âm nhạc trên laptop. Vừa nhìn màn hình, vừa nghe nhạc, bé vừa biểu diễn lại cho bố mẹ xem. Lúc không nhảy nữa, bé lại ra trước laptop ngồi, đưa hai tay bấm bàn phím rất điệu nghệ.

Xem clip Bé Jimmy yêu công nghệ

Cuối cùng là clip bé Tuấn An với đồ chơi tự chế. Bé Phạm Tuấn An sinh ngày 5/8/2010, rất hóm hỉnh, cười đùa rất to và khóc cũng rất to. Clip dài 56 giây này được ghi hồi bé mới 1 tuổi. Một buổi tối, kiếm được cái vỏ chai nước ngọt bằng nhựa, bé tự chơi để bố mẹ rảnh xem tivi và quay clip cho bé. Coi chai nước nhựa như một món đồ chơi quý giá, bé cầm rất chặt và ra sức tìm hiểu: gõ gõ xuống giường hay xuống cầu thang để xem âm thanh của nó như thế nào, mân mê xem đầu và đáy chai có gì khác nhau.

Xem clip Bé Tuấn An với đồ chơi tự chế

Kim Kim

Mời chia sẻ hình ảnh, clip vui của bé. Bạn đọc chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin đã gửi. Mục này không có nhuận bút.