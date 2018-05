Hầu hết trẻ em đều yêu thích gấu bông - Ảnh: Glammatoy

Thứ nhất, thú bông rất an toàn cho bé khi chơi, bạn không lo bé nhỡ tay cầm đồ chơi đập vào người mình đến sưng đỏ da như với các đồ chơi bằng nhựa cứng. Bé đang tuổi tập đứng, tập đi, trong trường hợp bị trượt chân ngã vào thú bông, bé sẽ không bị đau.

Thứ hai, đồ chơi thú bông đủ lớn để bé không bao giờ cho vào miệng đến nỗi bị hóc khi người lớn không để ý. Khi bé lỡ cắn thú bông thì cũng không có vấn đề gì, nếu như cha mẹ đã giặt sạch món đồ cho bé. Khi mua đồ chơi bằng bông, vải, cha mẹ chú ý không chọn những món đồ có nhiều bụi, lông có thể ảnh hưởng tới hô hấp của bé.

Một số mẫu đồ chơi bằng bông vải

Với các bé dưới một tuổi, con thú bông phù hợp là những con to bằng cái chai khoảng 1 lít. Như thế bé có thể cẩm và ôm được, điều mà bé sẽ rất thích khi chơi. Những con thú to quá không chỉ khiến bé sợ mà còn rất cồng kềnh khi bé muốn mang vác. Ngoài ra, việc mua con thú vừa phải giúp bạn có thể tiết kiệm được một số tiền so với việc mua những con thú to, điều rất có ý nghĩa trong thời kỳ kính tế khó khăn như hiện nay. Hơn nữa, với những con thú nhỏ nhỏ thế này, bạn dễ dàng cho vào máy giặt, để đồi chơi của bé luôn sạch sẽ, vô khuẩn.

Bạn nên chọn những con thú nhiều màu sắc và có mô hình gần gũi. Bạn nên chơi cùng bé, dạy bé về màu sắc và nói chuyện với bé về đồ chơi đó. Ví dụ khi mua cho bé một con cún bông, bạn có thể kể cho bé nghe rằng, nó có nhiều tên gọi như cún, chó, con chó hay sủa gâu gâu, con chó thích gặm xương… Nếu cho bé một con voi bằng bông, bạn có thể vừa đọc bài thơ “Con vỏi con voi/Cài vòi đi trước/Hai chân trước đi trước/Hai chân sau đi sau/Còn cái đuôi đi sau rốt” vừa chỉ cho bé đâu là vòi, đâu là chân voi…

Ở Việt Nam, bạn có thể dễ dàng mua thú bông cho bé tại rất nhiều cửa hàng, siêu thị, các trang bán hàng qua internet. Bạn nên mua những sản phẩm có thương hiệu, để sau nhiều lần giặt thì nó vẫn nguyên vẹn như mới.

Kim Kim