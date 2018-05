Thông tin sữa bột nhiễm vi khuẩn do sử dụng nguyên liệu đạm Whey của Công ty Fontera, New Zealand đang khiến hàng triệu bà mẹ lo lắng, hoang mang. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, các cơ quan chức năng trong nước đã chỉ đạo thu hồi những sản phẩm sữa khi nhiễm khuẩn này.

Thông tin sữa nhiễm khuẩn khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Ảnh minh họa.

Nhiều hãng sữa không sử dụng nguyên liệu từ Fontera cũng đã lên tiếng khẳng định chất lượng "sạch" của sản phẩm. Mới đây, ông Nguyễn Văn Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Tân Úc Việt, đơn vị nhập khẩu phân phối sữa Arti cho biết: tất cả sản phẩm dinh dưỡng Arti đều không chứa Whey protein concentrate do Công ty Fontera, New Zealand sản xuất. Nguyên liệu của những sản phẩm Arti được nhập khẩu từ Irland, Argentina, Australia. Thông tin này do chính hãng sản xuất BPI cam kết và phát đi.

Ngoài ra, quy trình sản xuất sữa Arti được quản lý chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 22000:2005 và tiêu chuẩn HACCP. Theo đó, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm vì chất lượng đạt đúng chuẩn công bố. Một số dòng sản phẩm Arti đang lưu hành trên thị trường là Arti Gain, Arti Gold, Arti Canxi Gold, Arti Gold Mum, Arti Grow A+, Arti Gain Adult, Arti dinh dưỡng IQ…

Ngọc Bích