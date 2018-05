Dấu hiệu nhận biết thai phụ chuyển dạ / Giao tiếp cùng bé trong năm đầu đời

Những nhà nghiên cứu lý giải, nguyên nhân tử vong có thể do thai nhi đã tiếp xúc với rượu trong bụng mẹ. Rượu được hấp thụ thường xuyên vào cơ thể người mẹ đã hình thành nên một môi trường độc hại gây nguy hiểm cho đứa trẻ.

Ông David Philips, giáo sư trường Đại học California, San Diego, nghiên cứu các trường hợp tử vong của trẻ sơ sinh có liên quan đến rượu, khuyên: “Một trong những điều người làm cha mẹ nên biết là phải rất cẩn thận khi uống rượu, đặc biệt đối với những bà mẹ đơn thân vì sẽ chả có ai bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ bạn cả”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xác định hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) dưới một tuổi không có nguyên nhân rõ ràng. Mỗi năm nước này có khoảng 4.500 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong. Đã từng có nghiên cứu khẳng định hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh là do cha mẹ hút thuốc lá khiến trẻ bị "ngộ độc". Các nhà nghiên cứu đang xem xét khả năng rượu có liên quan đến cái chết của trẻ hay không.

Colleen O’Leary từ Đại học Curtin ở Perth, người dẫn đầu nghiên cứu lần này đã xem xét thông tin về 77.895 phụ nữ sinh con từ năm 1983 đến 2005. Họ tiến hành so sánh số lượng trẻ sơ sinh tử vong có mẹ uống rượu nhiều với các mẹ không uống rượu. Thống kê cho thấy trong 21.841 bà mẹ uống rượu nhiều thì có 171 đứa con sinh ra tử vong. Trong 56.054 sản phụ không uống rượu có 132 trường hợp mất bé sơ sinh.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy những bà mẹ uống rượu nhiều trong suốt quá trình mang thai làm tăng nguy cơ trẻ đột tử gấp 7 lần so với con của những bà mẹ bình thường. Sản phụ uống rượu trong một năm sau khi sinh làm tăng nguy cơ trẻ chết non lên gấp 9 lần so với mẹ không uống rượu.

O’Leary cho biết thêm, mẹ uống rượu nặng trong suốt quá trình mang thai thì trẻ sinh ra có nguy cơ tử vong cao gấp 2 lần so với em bé mà mẹ chúng không uống rượu này. “Kết quả của cuộc nghiên cứ này chỉ ra rằng việc uống rượu của thai phụ làm tăng khả năng SIDS thông qua các tác động trực tiếp đến thai nhi và gián tiếp qua các yếu tố môi trường”, kết luận của nhóm dẫn trên tạp chí Pediatrics .

Một nghiên cứu lâm sàng trước đây từng cảnh báo, thai nhi tiếp xúc với rượu trong bụng mẹ xuất hiện những điều bất thường ở thân não. Tình trạng này có thể dẫn đến những vấn đề bất thường về chức năng trong cơ thể của trẻ và khiến bé khó thở.

Lý giải về nguyên nhân người mẹ uống rượu làm tăng nguy cơ tử vong trẻ sơ sinh, O’leary cho rằng, có 2 vấn đề gây tử vong ở trẻ sơ sinh, bao gồm hệ lụy từ việc hấp thục rượu trong thời kỳ mang thai, và những yếu tố môi trường như hít phải khói thuốc, mất nước, nhiễm trùng, sự lơ đễnh của phụ huynh.

Hơn nữa các bà mẹ uống có thể tạo ra môi trường không an toàn cho con họ. Ví dụ, một bà mẹ uống rượu nằm ngủ với con mình trên giường, vô tình lăn qua và gây nghẹt thở cho trẻ. Qua đây, các nhà nghiên cứu khuyến cáo nên tuyên truyền ngăn chặn thai phụ uống rượu để góp phần làm giảm số lượng trẻ sơ sinh tử vong.

Giáo sư David Philips cho rằng, điều quan trọng là bố mẹ phải hiểu và thật thận trọng trong việc sử dụng đồ uống, nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến con mình. Cần lên kế hoạch cụ thể để đủ tỉnh táo chăm sóc cho con mình thật tốt. “Đứa trẻ là một sinh vật rất dễ bị tổn thương và chúng ta phải bảo vệ chúng", đại diện nhóm nhà khoa học nói.

