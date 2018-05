Sữa chua là bữa ăn phụ rất tốt cho sức khỏe của bé. Kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng việc ăn thêm từ một đến hai hộp sữa chua mỗi ngày, bé có thể phòng được một số bệnh thường gặp.

Tăng sức đề kháng cho bé

Ngoài việc bổ sung vitamin C, ăn sữa chua là cách tăng cường sức đề kháng hiệu quả.

Cảm cúm, bệnh đường hô hấp khi giao mùa thường do cơ thể thiếu sức đề kháng để chống lại vi khuẩn và tác nhân gây hại. Ngoài việc bổ sung vitamin C, ăn sữa chua là cách tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Một số nghiên cứu đã cho thấy, sữa chua giúp cải thiện chức năng miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi những bệnh do vi khuẩn, virus gây ra. Sữa chua giúp cơ thể kích thích sản xuất interferon, một thành phần quan trọng giúp tăng chức năng hệ miễn dịch.

Một nghiên cứu khác của giáo sư Mario Clerici, Chủ tịch ngành Miễn dịch học, Đại học Y khoa Milano, Italy cùng cộng sự cho thấy thành phần men vi sinh sống probiotics trong sữa chua giúp nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp. Mẹ có thể giúp trẻ tạo lớp vỏ bọc vàng bằng một hộp sữa chua mỗi ngày.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Cũng theo giáo sư Mario Clerici, cơ thể người được cấu tạo bởi 10.000 tỷ tế bào. Tuy nhiên, lượng vi khuẩn trong cơ thể gấp 10 lần con số đó, gồm cả lợi khuẩn và hại khuẩn, tập trung nhiều ở đường ruột. Trung bình, bộ phận này chứa đến 2kg vi khuẩn, trong đó 15% là hại khuẩn và 80% lợi khuẩn. Bé và cả người lớn dễ mắc các bệnh như đầy hơi, ợ hơi, tiêu chảy, táo bón, viêm ruột, trĩ thậm chí là viêm loét dạ dày… nếu đường ruột không khỏe mạnh.

Ăn sữa chua có chứa men vi sinh sống probiotics và prebiotics (là chất xơ không tiêu hóa được nhưng lại là thức ăn cho probiotics sinh trưởng và phát triển) mỗi ngày sẽ bổ sung hàng tỷ lợi khuẩn, cải thiện được sức khỏe hệ tiêu hóa, giảm nguy mắc bệnh đường ruột nói trên. Mẹ có thể tập cho bé thói quen ăn một đến hai hộp sữa chua một ngày để cung cấp thêm các vitamin và vi chất cần thiết cho trẻ.

Giải pháp khi trẻ bất dung nạp lactose

Các bé không uống được sữa do bất dung nạp lactose là vấn đề khó khăn lớn bởi thói quen bổ sung canxi và các dưỡng chất khác qua sữa của các mẹ. Với trường hợp này, sữa chua là giải pháp thay thế hữu hiệu. Trong sữa chua, đường lactose đã được các vi khuẩn lên men trong quá trình chế biến, chuyển hóa thành axit lactic có vị chua, có tác dụng kích thích cảm giác thèm ăn, thúc đẩy nhu động ruột. Bên cạnh đó, sữa chua còn chứa canxi, phốt pho, vitamin A, B, D, đạm béo, bột đường… bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng cho bé.

Bên cạnh đó sữa chua còn giàu canxi và vitamin D giúp bé phát triển chiều cao tốt hơn. Ăn sữa chua mỗi ngày kèm với chế độ dinh dưỡng hợp lý cân bằng các nhóm chất còn giúp cho mẹ kiểm soát được cân nặng của bé để tránh thừa cân, béo phì.

Diệp Trương