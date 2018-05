'Muốn con ngoan thì đừng dạy chúng nói lời cảm ơn'

Mike Leary là nhà tâm lý học, từng làm việc với nhiều bậc cha mẹ và các trẻ nhỏ xung quanh vấn đề mối quan hệ của họ. Ông nhận thấy có nhiều lỗi lầm nho nhỏ của cha mẹ lại gây ảnh hưởng nặng nề về sau, và đây là 19 lỗi lầm phổ biến nhất trong quá trình nuôi con:

1. Cho trẻ quá nhiều lựa chọn

Nhiều cha mẹ cho rằng trẻ cần có vô vàn lựa chọn khác nhau, nhưng thực tế là trẻ nhỏ sẽ bị choáng ngợp bởi quá nhiều lựa chọn như vậy.

2. Khen thưởng mọi điều chúng làm

Trẻ luôn mong muốn nhận được quà hay những lời khen thưởng khích lệ mỗi khi làm việc gì. Nhưng nếu bạn thường xuyên làm việc này sẽ khiến trẻ quen và chúng sẽ không làm gì trừ khi được thưởng.

3. Cố gắng làm trẻ vui vẻ

Việc của trẻ là học cách tự vui chơi hay tạo niềm vui cho bản thân và bạn không thể ép buộc chúng cảm thấy vui vẻ.

Ảnh: fatherly.

4. Nuông chiều con quá mức

Trẻ sẽ tin rằng việc sở hữu là yếu tố khiến chúng hạnh phúc. Nó khiến cho trẻ không biết thỏa mãn với những gì mình đang có, dần dần việc này dẫn đến nghiện ngập và cưỡng ép để có được điều mình muốn.

5. Luôn khiến trẻ bận rộn

Thông thường các bậc phụ huynh tin rằng các hoạt động thể chất sẽ mang lại nhiều lợi ích cho trẻ nhưng đôi khi ép buộc trẻ chơi quá nhiều môn thể thao sẽ khiến trẻ bị kiệt sức hoặc thậm chí trở thành người thích bắt nạt người khác.

6. Cho rằng thông minh sẽ khiến trẻ hơn người

Nhiều cha mẹ cho rằng thông minh là yếu tố tạo nên khác biệt và làm cho trẻ tin rằng mình như vậy. Tuy nhiên, trẻ sẽ trở nên tự phụ, nghĩ rằng mình thông minh hơn người và sẽ thể hiện điều đó bằng hành động hoặc gian lận để đạt kết quả tốt hơn người khác. Cuối cùng, con bạn sẽ không có bạn bè.

7. Nghĩ rằng tôn giáo nghiêm ngặt sẽ tăng giá trị và bảo vệ trẻ

Khi lần đầu đối mặt với thái độ vi phạm đạo đức của người thân mà trẻ yêu quý sẽ khiến trẻ đánh mất niềm tin đó.

8. Tránh nói về chủ đề quan trọng – tình dục

Nhiều bậc phụ huynh rất ngại nói về vấn đề tình dục và tin rằng né tránh thảo luận sẽ tốt hơn cho trẻ. Nhưng thực tế là nhiều trẻ em nữ đã mang thai trong độ tuổi vị thành niên do không nhận được sự giáo dục đầy đủ về giới tính từ cha mẹ.

9. Phê bình quá nghiêm khắc khi trẻ mắc lỗi

Bạn cho rằng nghiêm khắc sẽ giúp trẻ thành công và trở thành người tốt hơn. Nhưng phương pháp dạy con quá nghiêm khắc, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở trẻ trong mọi khía cạnh như ngoại hình, tính cách, thể thao, trí thông minh… Khi mắc lỗi, trẻ sẽ cảm thấy mình thật vô dụng và tức giận bản thân, nghiêm trọng hơn là chúng có thể tìm đến những giải pháp tiêu cực như tự tử và tự làm tổn thương bản thân.

10. Đe dọa, xa lánh hay làm trẻ xấu hổ

Đừng bao giờ ám chỉ rằng bạn sẽ không yêu trẻ nữa vì hành động của trẻ trái ý bạn. Đây là cách nhiều bậc cha mẹ khiến trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Bạn có thể khiến trẻ nghe lời trong chốc lát nhưng về sau, trẻ sẽ không quan tâm nữa và phương pháp này mất hiệu quả.

11. Yêu cầu trẻ thực hiện những việc không phù hợp với lứa tuổi

Có những trẻ chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng không phải chỉ tự mình xúc ăn mà còn phải bón cho các em mình ăn nữa. Nhiều người còn không sinh con bởi đã bị khoác trách nhiệm "nuôi cả gia đình".

12. Không giới hạn thời gian xem máy tính, TV

Trẻ được tự do xem TV, dùng máy tính, điện thoại để chơi game, nhắn tin thoải mái. Có nhiều gia đình mà cha mẹ và con cái thường xuyên liên lạc bằng tin nhắn, sợi dây tình cảm gắn bó giữa cha mẹ và con cái hoàn toàn biến mất.

13. Không để trẻ nghỉ ngơi

Một số cha mẹ nghĩ rằng trẻ cần được kích thích liên tục để tránh bị buồn tẻ. Do đó, trẻ sẽ không phát triển được sự sáng tạo để tìm cách tự tạo niềm vui cho bản thân.

14. Quá bảo bọc trẻ

Không ai muốn từ chối con mình và muốn con mình được đầy đủ nên sẽ không ngần ngại đáp ứng từ những thứ đơn giản như đồ chơi cho đến những việc nghiêm trọng hơn như giúp con thoát khỏi những rắc rối về pháp luật. Nhưng đáp lại, trẻ không hề biết ơn bạn vì những nỗ lực đó. Vì vậy, thất bại là cách giúp con có được những kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống.

15. Không để trẻ mạo hiểm

Những trẻ có cơ hội tiếp xúc với môi trường thiên nhiên càng nhiều sẽ giảm nguy cơ gặp vấn đề về sức khỏe, biết thích ứng với hoàn cảnh hơn những trẻ chỉ chơi trong nhà.

16. Không trò chuyện với trẻ trước giờ đi ngủ

Nếu bạn dành thời gian trò chuyện với trẻ về việc trẻ đã trải qua một ngày như thế nào sẽ khiến chúng ngủ ngon hơn và cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm của cha mẹ nhiều hơn.

17. Không đọc sách cho trẻ khi còn nhỏ

Đọc sách đòi hỏi trẻ ngồi yên, im lặng và vận dụng trí tưởng tượng. Những bộ phim thì không. Đọc sách sẽ rèn cho trẻ biết cách lắng nghe để chuẩn bị cho việc đi học ở trường và phát triển tính sáng tạo cao hơn.

18. Không biết thế nào là cảm giác no

Khi hỏi “Con đã no chưa?”, trẻ sẽ tự động lấy thêm thức ăn. Nguyên nhân bắt nguồn từ giai đoạn khó khăn trước đây khi thức ăn khan hiếm và phải tranh giành. Trẻ sẽ không hiểu được cảm giác no là như thế nào, mỗi lần ăn, dạ dày sẽ làm quen với điều này và to lên.

19. Dạy bằng đòn roi với trẻ lớn hơn 5 tuổi

Bạn cho rằng yêu cho roi cho vọt sẽ dạy dỗ con nên người nhưng hình phạt này sẽ không bao giờ hiệu quả. Trẻ không hư hỏng mà trở nên tức giận, lừa dối, sợ hãi hoặc thụ động làm theo lời cha mẹ để tránh đòn roi.

Hương Giang (theo fatherly)