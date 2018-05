Nhiều người nghĩ rằng thành phần váng sữa có nhiều chất béo nên mua về cho con ăn như bữa chính, hy vọng con tăng cân nhanh chóng. Song thực tế, váng sữa được sử dụng từ lâu ở các nước phát triển trên thế giới và được coi là một sản phẩm bổ sung dưỡng chất, không thay thế cho bữa ăn chính, được sử dụng cho mọi lứa tuổi.

Người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua váng sữa. Ảnh minh họa.

Ở những nước phát triển như Đức, Pháp, các chuyên gia và bác sĩ dinh dưỡng cho rằng trẻ em trên một tuổi có thể sử dụng váng sữa. Theo đó, ở những sản phẩm váng sữa nhập ngoại đều có thuật ngữ "dessert" (đồ tráng miệng) trên bao bì.

Giá thành của các loại váng sữa nhập ngoại hiện nay khá cao so với mức thu nhập còn "khiêm tốn" của nhiều gia đình Việt Nam. Bởi quy trình sản xuất váng sữa khá phức tạp và tốn kém, 100kg sữa tươi chỉ thu được 1,2kg váng sữa. Đây cũng là lý do khiến nhiều hãng sữa trong nước chưa có ý định sản xuất váng sữa. Hiện nay, mới chỉ có Công ty sữa Mộc Châu sản xuất váng sữa với mức giá khoảng 20.000 đồng mỗi vỉ, còn giá sản phẩm ngoại nhập dao động từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi vỉ, với hai hương vị chính là vani và socola.

Thị trường hiện nay có rất nhiều loại váng sữa. Ảnh minh họa.

Trên thị trường Việt Nam hiện nay, các loại váng sữa nhập ngoại chủ yếu được nhập từ các nước châu Âu như Đức, Pháp, Nga… Những mặt hàng nổi tiếng như Monte, Fontana... được sản xuất trực tiếp ở Đức, về Việt Nam theo đúng quy trình nhập khẩu qua các quy định kiểm tra khắt khe của Nhà nước. Còn một số loại khác được giới thiệu là "hàng xách tay" với mức giá rất khác nhau.

Sản phẩm được sản xuất tại châu Âu đều phải tuân thủ những quy định rất chặt chẽ về an toàn thực phẩm của EU. Khi nhập khẩu trực tiếp, để đảm bảo hàng hoá không bị hỏng, các doanh nghiệp phải thực hiện quy trình bảo quản hàng hoá phức tạp, bảo quản trong các container lạnh trong suốt quá trình di chuyển với nhiệt độ từ 4 độ C đến 8 độ C. Trên bao bì nhiều sản phẩm nhập ngoại, thành phần không được nêu chi tiết nên không ít người tiêu dùng hoang mang. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu chi tiết thêm trên các phương tiện truyền thông, trên các website của công ty nhập khẩu, thậm chí là các website của nhà sản xuất tại nước ngoài, các bà mẹ sẽ có những lựa chọn hợp lý.

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh như hiện nay, việc đem đến một sản phẩm đáng tin cậy và tốt cho người tiêu dùng là tiêu chí hàng đầu của các công ty. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng cần tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi mua sắm để chọn được loại phù hợp với túi tiền và mục đích sử dụng.

Ngọc Bích