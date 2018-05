Thắc mắc hay gặp khi cho trẻ bú mẹ / Rộ mốt người lớn bú sữa mẹ ở giới nhà giàu Trung Quốc

Báo cáo tổng kết hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ do UNICEF phát động, vài ngày trước, bác sĩ Trần Xuân Mai, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Tiền Giang cho biết, số lượng trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời tăng thấp do xuất phát điểm không cao. Năm 2010 con số này chỉ dừng lại ở mức 4%, kém xa so với trung bình cả nước khi ấy là 19,6%.

Là một trong 15 tỉnh, thành triển khai dự án Nuôi dưỡng và Phát triển do Viện Dinh dưỡng quốc gia phối hợp cùng Tổ chức cứu trợ trẻ em thực hiện từ 2009, tình hình nuôi con bằng sữa mẹ tại Tiền Giang vẫn còn nhiều trở ngại. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm đều so với toàn quốc và vùng đồng bằng sông Cửu Long nhưng vẫn còn khá cao. Số trẻ thấp còi năm 2001 là 34,5 %, năm 2005 ở mức 27,5% và đến năm 2012 tỷ lệ này chiếm 26,4%.

Vẫn còn nhiều trẻ không được cho bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Ảnh: Lê Phương.

Theo bác sĩ Mai, việc cho trẻ bú mẹ hoàn toàn ở địa phương gặp nhiều khó khăn do hiểu biết sai lầm của chính bà mẹ và sự tác động của người nhà. Nhiều người không tin sữa mẹ có thể thay thế nước uống trong 6 tháng đầu mà cho trẻ uống thêm nước, mật ong, cam thảo... để sạch miệng. Chế độ dinh dưỡng trước và sau khi sinh chưa được chú trọng làm ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa vào giờ đầu sau sinh, khiến trẻ bỏ bú mẹ đột ngột, do mẹ phải đi làm sớm... Ngoài ra, quảng cáo quá mức về sữa công thức cũng làm cho nhiều cán bộ y tế và bà mẹ ngộ nhận các sản phẩm này tốt hơn sữa mẹ và sẵn sàng thay thế sữa mẹ bằng sữa công thức.

"Nhiều gia đình không dủ khả năng chi phí vẫn gắng mua sữa công thức cho con vì quan niệm rằng sữa công thức có nhiều dưỡng chất hơn nguồn sữa mẹ sẵn có, bảo vệ trẻ tốt hơn", bác sĩ Mai chia sẻ.

Tổ chức Y tế thế giới cũng đã uớc tính, trung bình mỗi gia đình tiêu tốn khoảng 800.000-1.200.000 đồng mỗi tháng nếu cho trẻ ăn các sản phẩm thay thế sữa mẹ. Chi phí này chiếm 53-79% thu nhập bình quân của người Việt Nam và một phần khá lớn trong tổng thu nhập của một gia đình.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ được bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu không chỉ phát triển tốt thể chất, phòng tránh suy dinh dưỡng, bệnh tật mà còn tăng chỉ số thông minh. Một đứa trẻ không được bú mẹ có nguy cơ tử vong trong 6 tháng đầu đời cao hơn 14 lần so với trẻ được bú mẹ, tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường cũng như bệnh cao huyết áp và tim mạch về sau.

Tiền Giang có hơn 60 phòng tư vấn đặt tại các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trạm y tế... địa phương, tư vấn cho thai phụ, bà mẹ cho con bú và gia đình về việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ đúng cách.

