Điều này đồng nghĩa với việc nhiều phụ huynh chưa ý thức được tầm quan trọng của rau củ quả đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết: “Thực tế đáng tiếc đang xảy ra ở Việt Nam là dù đất nước ta có đa dạng nhiều rau củ quả cả về số lượng lẫn chất lượng nhưng trẻ em, đặc biệt là khu vực thành thị, lại đang có chế độ dinh dưỡng thiếu rau củ quả trầm trọng”. Trong cuộc khảo sát trên, nhóm thực hiện cũng ghi nhận được thực tế nhiều bà mẹ chăm con ăn uống theo cảm tính chứ không đảm bảo tỷ lệ dinh dưỡng khoa học trong khẩu phần ăn của con.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng chế độ ăn thiếu rau củ quả là một trong 10 nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là sự phát triển toàn diện và sức đề kháng của trẻ nhỏ. Để các mẹ dễ hình dung và áp dụng, Chính phủ Mỹ đã xây dựng mô hình My Plate (áp dụng cho trẻ trên 2 tuổi) trong chương trình hành động quốc gia để tăng cường rau củ quả trong bữa ăn. Theo My Plate, rau củ quả nên chiếm 50% lượng khẩu phần hàng ngày để cung cấp đủ vitamin, chất xơ và khoáng chất cần thiết cho bé phát triển toàn diện.

Dù có thể biết rau củ quả là cần thiết cho trẻ nhỏ, nhưng nhiều bà mẹ lại gặp khó khăn trong việc cho con ăn các thực phẩm này. Bài toán 50% rau củ quả trong khẩu phần ăn của con mỗi ngày quả là một thách thức lớn.

Dumex Việt Nam kết hợp cùng Viện Dinh dưỡng quốc gia, với sự tham gia của nhiều chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành, xây dựng chương trình giáo dục “Giúp bé tập ăn rau quả”. Chương trình đem đến cho các bà mẹ nhiều kiến thức về lợi ích của rau củ quả với trẻ; lời khuyên, mẹo hay giúp các bà mẹ hoàn thiện bữa ăn đúng - đủ dinh dưỡng cho con, đặc biệt trong việc giúp con ăn rau củ quả.

Dưới đây là một vài bí quyết giúp bé ăn rau củ quả được nhiều bà mẹ chia sẻ trong chương trình “Giúp bé tập ăn rau quả”:

Biến hóa món ăn thay vì ép con: Không chỉ thường xuyên thay đổi thực đơn mà còn cần trang trí món ăn đẹp mắt để bé thích thú với rau củ quả hơn.

Giáo dục cho bé biết tầm quan trọng của rau củ quả với sức khỏe của bé: Có thể lồng ghép các kiến thức này một cách dễ hiểu vào các câu chuyện kể, vào các nhân vật trong phim, truyện bé yêu thích, chỉ cho bé tác dụng của mỗi loại rau củ quả trong khi dắt bé đi siêu thị, khi chế biến món ăn cho bé…

Phương pháp thay thế: Giả sử mỗi ngày mẹ cho bé uống 3 ly sữa thì có thể thay thế 1 ly sữa này bằng 1 ly thực phẩm dinh dưỡng dưỡng từ rau củ quả chứa 13 loại rau củ quả chiết xuất tự nhiên giúp bé bổ sung 24 vitamin và khoáng chất thiết yếu, bổ sung hỗn hợp chất xơ prebiotics giúp tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, phòng tránh táo bón, tăng cường miễn dịch. Hàm lượng DHA trong sữa cũng giúp trẻ phát triển thị giác và thông minh hơn…

Phương Thảo