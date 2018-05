Mới ngày nào, thiên thần nhỏ mới chỉ biết ê a, nhoẻn miệng cười khi thấy mẹ. Giờ đây, con đã biết tò mò nhìn ngắm thế giới xung quanh, rồi sáng tạo ra những tác phẩm khiến mẹ ngạc nhiên và hạnh phúc. Đó là những tâm sự của mẹ Thanh Mai (Dạ Nam, phường 2, quận 8, TP HCM) viết về con gái đầu lòng bé Cẩm Vân tên thân mật ở nhà thường gọi là bé mèo. Theo bước con từ lúc còn trong bụng mẹ đến khi 2 tuổi là cục đất sét mới biết vo tròn, lúc lên 3 cục đất sét đã là quả trứng có mắt mũi, 4 tuổi là cái xe, 5 tuổi là con chim, con cá. Nhìn lại hành trình 5 năm của hai mẹ con, chị Mai đã viết lại bảng tóm tắt từng cột mốc.

11 tháng 3 ngày, con có bước chập chững đầu tiên, mẹ vui như khi nghe tin thi đậu đại học ngày xưa, có khi còn hơn thế.

Khi mèo còn trong bụng mẹ

Đến lúc cấn bầu mới biết có con, mẹ đã bỏ lỡ việc chuẩn bị sức khỏe trước thai kỳ. Vì thế, mẹ phải cuống cuồng tìm hiểu xem con sẽ lớn lên thế nào, cần những chất gì. Ngoài những món cá chép, trứng ngải cứu mà ông bà bắt phải ăn, mẹ chăm chỉ uống sữa dành cho bà bầu, vitamin tổng hợp mà bác sỹ kê toa, để bảo đảm mình đủ chất, nhất là trong những tháng đầu nghén ngẩm, thích “cho ra” hơn là có thể cho vào. Mẹ rất chăm ăn cá hồi, để có DHA cho con, không quên sáng sớm đi bộ phơi nắng để bảo đảm có vitamin D, mong con đủ canxi sau này cao lớn. Không phụ công mẹ, con sinh ra khỏe mạnh, nặng 3,4kg và dài đến 55cm, mặt mũi rõ xinh, con mẹ thì mẹ phải thấy đẹp nhất rồi.

0 - 6 tháng - lớn như thổi

Tháng đầu dẫu loay hoay vì mẹ chưa quen, song cũng đã đủ sữa cho con bú hoàn toàn. Bà ngoại nhắc mẹ nào uống sữa bầu, nào tiếp tục uống vitamin bổ sung, nào phơi nắng cho cả mẹ và con. Thức ăn bà tiếp tục cho mẹ ăn cá, bảo phải chịu khó ăn cả xương, tất cả phải đủ đạm, đủ canxi, đủ sắt, để làm “bò sữa” chất lượng cháu của bà mau lớn. Nhà nội hài lòng vì tháng nào con cũng tăng trên 1kg. Ba mẹ thì vui bởi 1 tháng con đã biết cười, 2 tháng đã biết nhìn đồ chơi, 3 tháng khoái nằm sấp ngó nghiêng, 5 tháng đã biết đòi đi chơi rồi.

6 - 12 tháng - tập ngồi, bò, đứng và đi

Khỏi phải nói mẹ vui thế nào vào ngày đầu cho con ăn dặm, cứ như hồi nhỏ chơi trò búp bê, với chén nhỏ, đĩa nhỏ, món này món kia. Mẹ thì vẫn phải ăn chế độ đủ chất làm bò sữa. Con thì mẹ ưu tiên cho tập làm quen với cá đồng, vừa có đạm, vừa có DHA, cho con ăn các loại rau để bổ sung sắt, và các loại vitamin. Bác sĩ nói cần bảo đảm con có vitamin B6, B12 để hỗ trợ hoạt động tế bào thần kinh và cơ. Vậy là mẹ chọn loại sữa có bổ sung đủ chất cho bé để con uống dặm thêm mỗi khi mẹ đi làm. 1 tháng 3 ngày, con có bước chập chững đầu tiên, mẹ vui như khi nghe tin thi đậu đại học ngày xưa, có khi còn hơn thế.

Ở cột mốc tò mò trong giai đoạn 1 - 2 tuổi, bé cần được bổ sung DHA, vitamin A, inositol, taurin để phát triển trí não và thị giác trong suốt hành trình tìm hiểu và học hỏi.

1 - 2 tuổi - tháo cũi xổ lồng, tò mò hơn ai hết

Cứ nhìn con là mẹ buồn cười nghĩ đến câu: “Không ai tò mò hơn 1 con mèo”. Con mèo của mẹ cái gì cũng phải xem và tham gia cho bằng được. 13 tháng, con bắt đầu bi bô và chỉ chỏ để hỏi. Có một buổi sáng không thấy con đâu, mẹ hốt hoảng chạy ra ban công trước nhà, thấy con đang say mê nhổ cỏ trong chậu cây. Mẹ khoe với ba là đã có phụ việc rồi đấy. Bây giờ, mẹ phải đi tìm loại sữa có đủ các chất tốt cho con trong giai đoạn này. Tìm hiểu mẹ thấy con cần có các chất bổ cho não, và nhất là mắt như vitamin D, A, inositol, taurin nữa. Ở cột mốc tò mò trong giai đoạn 1 - 2 tuổi, bé cần được bổ sung DHA, Vitamin A, Inositol, Taurin để phát triển trí não và thị giác trong suốt hành trình tìm hiểu và học hỏi.

Từ 2 đến 4 tuổi, bé rất giàu trí tưởng tượng và ham học hỏi thông qua việc khám phá thế giới xung quanh. Đây là thời điểm bé cần được bổ sung thêm DHA, magie, selen, kẽm, prebiotics để phát triển trí não, tăng cường miễn dịch.

2 - 4 tuổi - cái gì cũng muốn khám phá

Ông bà than, con gái mà sao quậy thế? Bởi cái gì cũng nằm trong mục muốn khám phá của con. Cái gì cũng muốn cầm, nắm, bóp, có khi còn thử bằng vị giác nữa. Cái gì con cũng hỏi: “Sao quả này màu vàng?”, “Sao con chim lại bay được còn con thì không?” Nhiều khi mẹ chỉ muốn trả lời: “Vì trời sinh ra thế!” Bù lại, có vẻ con chăm chỉ quan sát, nên con học rất nhanh. Mẹ vui khi vào sở thú, con có thể vanh vách nói tên mọi con vật. Lần đầu phụ ba mẹ lau nhà, lau bàn, con làm gọn ghẽ và rất nhanh. Mẹ hơi buồn vì thấy chỉ có loại sữa dành cho trẻ 1 - 4 tuổi uống chung, ở độ tuổi này, còn đã hoạt động nhiều hơn, suy nghĩ lắm hơn. Mẹ thấy bảng dinh dưỡng ở độ tuổi này, đã yêu cầu có them nhiều vi chất, như ma giê, selen, kẽm và chất xơ FOS giúp cho hệ miễn dịch của con khỏe hơn. Vậy là mẹ chỉ biết cho con ăn thật đa dạng, nhiều loại thức ăn, mong con đủ chất mà lớn (vì mọi người đùa con cần nhiều năng lượng hơn, bù trừ qua vận động không ngơi nghỉ).

Từ 2 đến 4 tuổi, bé rất giàu trí tưởng tượng và ham học hỏi thông qua việc khám phá thế giới xung quanh. Đây là thời điểm bé cần được bổ sung thêm DHA, magie, selen, kẽm, prebiotics để phát triển trí não, tăng cường miễn dịch và tự do khám phá thế giới xung quanh

4 tuổi đến hôm nay - sáng tạo không ngơi nghỉ

Tối qua mèo trổ tài đầu bếp, nấu đủ thứ, nguyên liệu là bộ đất sét đủ màu ba mới mua. Mẹ chụp hình còn chẳng kịp nói gì “ăn”, vì đầu bếp mới bày món bánh kem lên, đã vội lấy lại: “Thôi, cho mọi người ăn bánh xèo đi”. Bánh xèo chưa xong, đã biến thành bánh pizza, rồi thành tô phở, lại nhào thành cơm chiên. Nàng công chúa cũng vậy, có hôm còn được gắn cả những hạt bẹt trong bộ may thêu của mẹ. Bên cạnh việc tìm hiểu để “nói sao cho con nghe”, mẹ cũng phải xem con cần gì trong độ tuổi này. Thật may là mẹ vừa tìm thấy loại sữa cho đúng từng cột mốc phát triển. Con gái mẹ tuổi này sẽ dung loại sữa sáng tạo, có bổ sung DHA cho phát triển năng lực hành vi, vitamin D và canxi cho chiều cao, tyrosin, choline để hỗ trợ khả năng tập trung, trí nhớ và ma-giê để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chẳng mấy chốc mà bé yêu của mẹ đã trở thành sinh viên đại học chữ to. Yêu con gái nhiều lắm! Rất vui và tự hào vì con “đã về đội của mẹ”. Sẽ tiếp tục nắm tay cho hành trình phiêu lưu con nhé!

Thanh Mai

