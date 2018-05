Hải An rất nghiêm túc học theo. Một hôm, mẹ nhờ Hải An lấy cho mẹ chén nước cho em Táo Tàu uống, Sau đó mẹ nói:

- Thanks you nhé!

Hải An liền trả lời:

- You are méo cằm!

Mẹ và bố được trận cười no bụng!

----------

Cạnh nhà Hải An có một bạn gái tên là Tường An (bằng tuổi Hải An, tên thường gọi là Nhím), hai bạn rất hay chơi với nhau. Một hôm, bố đang cắt tóc cho Hải An ở ngoài sân thì bà Tường An và Tường An sang chơi, bà đang bón cơm cho Tường An.

Tường An thấy Hải An ngồi ghế cắt tóc thì chạy lại và cứ đứng nhìn mà quên ăn cơm, bà nhắc mấy lần cũng không nghe, lúc đó chợt có vài giọt mưa.

Hải An liền bảo Tường An:

- Nhím ăn đi, ăn mau đi cứ há mồm thế là mưa nó rơi vào mồm bây giờ!

Cả nhà lại được một trận cười đau bụng.

Thuy NT

