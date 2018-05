Cách chữa 'bệnh' lười ăn rau quả của bé / Giải quyết 5 mối lo khi chăm bé ăn

Nếu để ăn theo ý thích, hầu hết trẻ sẽ chọn ngay que kem hay thanh chocolate hơn là mẩu súp lơ hoặc rau cải bắp. Vì thế, trong bữa trưa ở trường, chúng hay ăn những món mình thấy ngon trước, sau đó đổ vào thùng rác phần còn lại. Nhưng một nghiên cứu mới đây thấy, trẻ ăn nhiều rau và trái cây hơn khi giờ ra chơi diễn ra trước bữa trưa, hơn là diễn ra sau.

"Giờ ra chơi cực kỳ quan trọng với trẻ. Nếu bạn cho trẻ chọn giữa giờ ra chơi và ăn rau, chắc chắn giờ chơi sẽ thắng", trưởng nhóm nghiên cứu Joe Price, giáo sư bộ môn kinh tế học tại Đại học Brigham Young ở Provo, Utah (Mỹ) cho biết.

Ảnh minh họa: Foodandnutrition.org.

Nghiên cứu do giáo sư Price và David Just - giám đốc Trung tâm về kinh tế học hành vi Cornell trong chương trình dinh dưỡng trẻ em tại Đại học Cornell ở Ithaca, New York thực hiện, đã theo dõi 7 trường tiểu học ở Utah. 3 trường trong số này đổi giờ ra chơi sang trước bữa trưa trong khi 4 trường khác vẫn tiếp tục giữ giờ nghỉ là sau bữa ăn. Trong 4 ngày vào mùa xuân và 9 ngày vào mùa thu, các nhà nghiên cứu đã đo lường xem mỗi học sinh ăn bao nhiêu rau quả trong bữa trưa.

Ở các trường đổi giờ chơi sang trước bữa trưa, trẻ ăn nhiều hơn 54% trái cây và rau so với trước khi thay đổi lịch. Ngoài ra, số trẻ ăn ít nhất một khẩu phần rau, quả mỗi ngày cũng tăng 45%. Nhưng ở các trường vẫn giữ nguyên giờ chơi sau bữa ăn, trẻ thậm chí còn ăn ít rau và quả hơn năm trước.

Các nghiên cứu trước đây nhằm khuyến khích trẻ ăn uống lành mạnh bằng cách tăng cường nguồn rau quả hay cung cấp những phần thưởng nho nhỏ cho trẻ khi bé ăn rau, quả. Cả hai cách trên đều hiệu quả phần nào, chúng có vẻ tốn kém. Nghiên cứu mới này cho thấy "vấn đề không phải là trên khay ăn có món gì mà là lập lịch ăn, chơi, học phù hợp thì sẽ có tác động lớn hơn", giáo sư Price nói.

Ông Price cũng suy đoán rằng, việc đổi giờ chơi lên trước bữa trưa giúp trẻ hình thành sự thèm ăn trước khi ngồi xuống ăn thực sự. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu thấy rằng, việc đổi giờ cũng làm giảm lãng phí khoảng 40%. Kết quả này có thể là động lực với hầu hết các trường học vì "điều đó có nghĩa là cuối cùng sẽ có nhiều đồ ăn trong dạ dày trẻ hơn là trong sọt rác", Price nói.

Kết quả này cũng giúp các bậc phụ huynh có cách để khuyến khích con cái ăn uống lành mạnh hơn. Những ông bố bà mẹ thường xuyên ngồi ăn cùng con vào một thời gian nhất định dễ thành công hơn trong việc giúp con họ ăn uống tốt. Ngược lại, những người cho phép trẻ chạy lung tung khi ăn, miễn là hoàn thành xong bữa tối, ít khi rèn được cho con thói quen ăn uống lành mạnh.

Trong tương lai, giáo sư Price và Just hy vọng nghiên cứu cách sử dụng các công nghệ số để thông báo và khuyến khích việc ăn uống lành mạnh ở trường. Hiện tại, việc thay đổi giờ ăn trưa từ trước sang sau trước giờ chơi có thể là một cách hiệu quả.

Kết quả nghiên cứu này sẽ được đăng tải trên tạp chí Journal Preventive medicine vào tháng 2.

Vương Linh (Theo Livescience.com)