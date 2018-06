“Sao con mình nhát thế?” là câu hỏi chị Trâm Anh (Hà Nội) luôn băn khoăn kể từ khi Bon vào mẫu giáo. Hồi nhỏ, mẹ yêu tính cách rụt rè và ngoan ngoãn của Bon bao nhiêu thì nay lại lo lắng bấy nhiêu. Bé thường tỏ ra ngại ngùng khi đến chỗ đông người, lo sợ cha mẹ trách mắng mỗi lần mắc lỗi và gặp khó khăn khi kết thân với bạn mới. Nếu thầy cô hay bạn bè lỡ miệng chê bé học không tốt, chơi thể thao không giỏi, bé sẽ buồn phiền cả ngày.

Nhiều cha mẹ khác cũng trăn trở thực hiện đủ cách để giúp bé tự tin hơn. Tuy nhiên, không ít phụ huynh dạy con tự tin sai lối, khiến trẻ phải gồng mình thể hiện như những cô bé, cậu bé phương Tây hoặc vô tình trở nên kiêu ngạo hơn.

Theo chuyên gia, lòng tự tin ở trẻ hình thành chủ yếu nhờ sự giúp sức đúng cách của cha mẹ. Trước hết, mẹ cần thấu hiểu được nguyên nhân khiến trẻ thiếu tự tin, ngại giao tiếp, trước khi xây dựng cho con những suy nghĩ và hành vi tích cực.

Trẻ thường thiếu tự tin do từng chịu tổn thương tâm lý (bị dọa nạt, chọc ghẹo, xúc phạm…) hoặc do ngoại hình bất thường so với bạn bè (thừa cân, béo phì, sún răng, dị tật...). Việc cha mẹ áp đặt và ra lệnh, quát mắng hay phạt đòn... cũng khiến trẻ sợ hãi không dám bày tỏ bản thân. Khi mẹ xác định đúng nguyên nhân, quá trình giúp trẻ tự tin hơn sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Muốn trẻ tự tin, điều cốt lõi mẹ cần ghi nhớ là xây dựng cho con lối suy nghĩ và hành vi tích cực. Mẹ có thể giúp trẻ phân biệt đúng sai, thường xuyên khen ngợi và động viên con. Những câu nói như “Con chào hỏi bác lễ phép làm mẹ hãnh diện quá”; “Con cười tươi như vậy trông thật đáng yêu”… sẽ thay đổi nhiều suy nghĩ của trẻ.

Đối với những ý tưởng ngốc nghếch của bé, mẹ hãy khuyến khích và ủng hộ bé thực hiện. Thay vì tuyên bố "Con không làm được việc đó đâu", mẹ có thể nói "Việc này có vẻ khó khăn đấy, nhưng mẹ tin là con sẽ làm được". Khi bé thành công, mẹ đừng quên đập tay ăn mừng với bé. Còn nếu thất bại, mẹ nên chia sẻ những lần vấp ngã mà bản thân từng trải qua để trẻ không nhụt chí phấn đấu.

Một bí quyết tự tin khác mẹ cần tập cho bé, đó chính là nụ cười vui vẻ. Giai đoạn 6-12 tuổi, trẻ dành phần lớn thời gian ở trường. Khả năng tương tác, tạo thiện cảm với bạn bè giúp trẻ dễ dàng được mọi người chấp nhận và yêu quý, hỗ trợ phát triển cái tôi riêng và dần tự tin hơn. Nụ cười là bí quyết giúp bé vượt qua rào cản, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và lạc quan đón nhận những điều tốt đẹp.

An San