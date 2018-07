Canon PhotoMarathon Junior lần thứ 2 năm 2018 là cuộc thi sáng tác ảnh nhanh phiên bản nhí dành cho các em từ 8 đến 13 tuổi. Cuộc thi được tổ chức từ 8-14h vào ngày 30/6/2018 tại khu vui chơi KizCiti (quận 4, TP HCM).

Các em tự do thỏa sức sáng tạo những tác phẩm ấn tượng của riêng mình khi tham gia chương trình. Ngoài ra, còn có cơ hội nhận những phần quà gồm: 2 giải nhất (01 máy ảnh EOS M10 và 01 máy in Selphy), 2 giải nhì (01 máy ảnh SX430, 01 máy in Selphy), 2 giải ba (01 máy ảnh IXUS 190, 01 máy in Selphy), 4 giải ảnh ngộ nghĩnh (04 máy IXUS 185) và cơ hội mua sắm các sản phẩm của Canon với mức giá ưu đãi.

Đăng ký tham gia chương trình theo link hoặc tại địa chỉ tầng 5, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Xem thêm thông tin chương trình tại đây.