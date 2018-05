Cô tiểu thư rời xa nhung lụa để chăm bé gái da bọc xương

Chị Hòa (ở Hà Đông, Hà Nội) đang có một tổ ấm hạnh phúc bên người chồng hiền lành và thành đạt, cùng cậu con trai đáng yêu 22 tháng tuổi, tên ở nhà là cu Bin. Tuy nhiên, mới cách đây 3 tháng, chị Hòa bị stress nặng do con quá nghịch ngợm, ai nói cũng không nghe lời.

Người mẹ trẻ cho biết, chị sinh cu Bin cuối năm 2014. Bé có cân nặng luôn vượt chuẩn nên chị rất yên tâm. Song mỗi ngày con lớn lên là một ngày trong lòng chị bất an, do thấy bé khác với trẻ xung quanh. "Ngay từ lúc chưa biết lật, chân tay bé lúc nào cũng đạp liên hồi, rất phấn khích, thế mà tôi lại nghĩ là do con vui quá thôi", chị Hòa tâm sự.

Đến tuổi ăn dặm, cậu bé hoạt động luôn chân, luôn tay. Cho nằm ghế bập bênh có khung sắt mà bé cứ đập chân vào, không biết đau. Nhiều lần bé cũng tự cộc đầu vào thành giường, vào ghế hay bất cứ đâu. Tuổi biết đi, cu Bin phá phách không thể bảo được. Có lúc cậu bé hét liên tục nửa tiếng không biết mệt. Rồi có lúc đi kiễng chân, quay vòng liên hồi.

"Đỉnh điểm là việc con đánh người. Gặp ai cũng đánh, nhiều lần còn tự giật tóc, vả bôm bốp vào mặt mình. Có những khi mình quát con không được, nên đánh con, con khóc, mẹ cũng khóc theo", chị Hòa nhớ lại.

Đến khi cu Bin được 19 tháng tuổi, bé vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng không chịu nói, khả năng nhận biết cũng rất kém. Hàng xóm thậm chí không cho con mình chơi với bé, coi bé như "hung thần". Thời điểm này, chị Hòa hay trao đổi với người nhà về lo ngại của mình nhưng hầu hết đều bị gạt đi, nói rằng "trẻ con nghịch là chuyện bình thường và con trai phải nghịch, thường sẽ chậm nói hơn con gái".

Song, vì bản năng của một người mẹ, chị Hòa luôn bất an. Sau khi tham khảo ý kiến, chị Hòa đã nghĩ đến tình huống con mình bị tăng động và quyết định cho con đi khám.

"Ngày nhận được kết quả, tôi đã ngồi khóc tu tu. Con trai thực sự chậm phát triển hơn bạn cùng độ tuổi. Nếu không can thiệp, tình trạng này càng xấu hơn", người mẹ 26 tuổi nhớ lại. Cũng may, cậu bé không bị tăng động mà chỉ chậm phát triển và sẽ dễ can thiệp hơn.

Những đứa trẻ chậm nói, chậm phát triển cảm xúc sẽ không biết cách thể hiện các nhu cầu của mình, và sẽ dùng hành động thể hiện, dẫn đến dễ bị nhầm tưởng là tăng động. Ảnh minh họa: RD.

Từ cuối tháng 7/2016, cu Bin bắt đầu đi học lớp chuyên biệt. Chị Hòa cũng phải đi học cùng con. Mỗi ngày chứng kiến con học được một điều, chị Hòa cũng học được hai ba điều, từ việc chơi với con, cách dạy con, cho đến việc kìm chế bản thân mỗi lần con làm trái ý.

"Kỳ diệu thay, con đi học một tuần thì nền tính hẳn, ai cũng nhận ra. Một buổi sáng ngủ dậy, tôi đang làm vệ sinh cá nhân cho con và dạy nói như mọi lần. Bất ngờ con bật ra từ 'cây'. Tôi bảo nhắc lại, con cũng nói được. Từ lúc đó, dạy gì là con nói theo, dù ngọng líu ngọng lô", chị Hòa hạnh phúc kể.

Sau 50 ngày học, cu Bin như lột xác thành người khác. Thấy mẹ ở đâu là chạy ra vuốt má, thơm mẹ. Đến bữa ăn cậu bé biết kéo bàn ghế, ăn xong biết cất nồi cơm, dùng bô xong biết đóng nắp và xả bồn cầu, rót nước khi mẹ về nhà... Nếu như trước đây các bé hàng xóm rất sợ chơi với cu Bin thì nay bé được các bạn yêu quý vì thảo tính và rất sôi nổi.

"Hiện nay, con 22 tháng tuổi, dạy gì con cũng biết rất nhanh. Các thầy cô và bác sĩ nước ngoài ở trung tâm rất ấn tượng, vui vì con tiến bộ không ngờ", người mẹ chia sẻ.

Theo bác sĩ Phạm Bích Hà (Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng), các bác sĩ đã sử dụng một bộ công cụ mà trên thế giới đang áp dụng để theo dõi trẻ trong vòng 1,5 tiếng. Kết quả sẽ phản ánh 4 khả năng đánh giá một đứa trẻ gồm: Khả năng cảm xúc, tương tác xã hội - khả năng nhận thức, trí tuệ - khả năng ngôn ngữ giao tiếp bao gồm ngôn ngữ tiếp nhận và ngôn ngữ diễn đạt - khả năng vận động bao gồm: vận động thô và vận động tinh.

"Kết quả cho thấy cu Bin chậm phát triển so với lứa tuổi về các mặt tương tác xã hội, ngôn ngữ và nhận thức, trong khi mặt vận động thể lực lại phát triển bình thường theo đúng tuổi. Vì thế dẫn đến hiện tượng cu Bin chỉ thường sử dụng tay chân đấm đá, giật, đánh, gào thét để diễn đạt mong muốn và cảm xúc của mình", bác sĩ Hà nói.

Xác định được vấn đề, các bác sĩ đã tìm ra phương pháp xử lý. Rất nhanh chóng, cậu bé đã biết nói những từ đầu tiên và từ đó kéo theo nhiều khả năng khác cũng tiến bộ. Chỉ sau 50 ngày, cu Bin đuổi kịp mốc phát triển như những đứa trẻ bình thường và không cần phải đến trung tâm can thiệp nữa.

Cũng theo bác sĩ Hà, nếu cha mẹ thấy con có dấu hiệu gì nghi ngờ thì nên cho đi khám ngay trước 3 tuổi là tốt nhất vì can thiệp ở trẻ nhỏ tuổi sẽ hiệu quả hơn nhiều, do não trẻ còn đang trong quá trình hoàn thiện phát triển. Với trường hợp của cu Bin, mới 19 tháng tuổi và cha mẹ rất hợp tác nên bé tiến bộ nhanh.

Hiện tại, chị Hòa đã cho cu Bin đi nhà trẻ, còn mình yên tâm đi làm.

Phan Dương