Tại sao con tôi suy dinh dưỡng / Làm sao để bé chịu bú sữa khi thức

Ngoài ra, bé còn bị táo bón, thịt nhão. Em muốn hỏi bác sĩ, phải làm sao để bé tăng cân bình thường và không bị táo bón nữa. (Hải Hồ)

Ảnh minh họa: Livescience.com.

Trả lời

Chào bạn,

Bé nhà bạn đang bị suy dinh dưỡng, chứng tỏ việc nuôi dưỡng bé chưa đáp ứng được nhu cầu. Bé chỉ bú mẹ mà mẹ lại ít sữa, cộng với hiện tượng bé bị táo bón cũng là yếu tố làm bé hay quấy khóc khi đi ngoài, ăn không ngon miệng, không biết đói, dẫn đến tình trạng biếng ăn làm ảnh hưởng đến sự phát triển.

Trước mắt bạn cần chú ý ăn uống để có nhiều sữa cho bé bú. Chế độ ăn của bạn cần đa dạng thực phẩm thì các chất dinh dưỡng mới đảm bảo. Mỗi ngày bạn có thể uống 2,5 lít dung dịch bao gồm sữa, nước hoa quả, nước canh, nước lọc. Đồng thời bạn cần cho bé bú mẹ đúng phương pháp, khi bú bé cần được ngậm sâu vào quầng đen núm vú, mỗi lần 20-30 phút, cho bé bú hết bầu thứ nhất rồi mới chuyển sang bầu thứ hai....

Bạn càng cho bé bú nhiều thì sữa mới về nhiều. Chính động tác bú mẹ của bé sẽ kích thích tiết nhiều sữa. Mặt khác khi sữa trong bầu của mẹ càng rỗng thì sữa càng mau “về”. Nếu bạn đã làm mọi cách mà vẫn không đủ sữa thì mới cho bé ăn thêm sữa công thức. Tuy nhiên bao giờ cũng cho bé bú mẹ trước rồi mới ăn thêm sữa ngoài.

Bé hay bị táo bón thường do nhiều nguyên nhân: Có thể do bé ăn ít quá, có thể bé ăn sữa bò sớm lại pha đặc hơn hướng dẫn. Cũng có thể bé bị viêm quanh hậu môn, nứt hậu môn, hoặc phình to đại tràng... Bạn còn cần chú ý cả việc xem bản thân bạn có bị táo bón nữa không.

Cách khắc phục: Đối với bé, cần cho bú mẹ đúng cách, nếu thiếu mới dùng thêm sữa công thức theo lứa tuổi. Hàng ngày xoa bụng cho bé theo chiều kim đồng hồ 2-3 lần vào lúc đói, mỗi lần 5 phút. Tập xi cho bé đi ngoài hàng ngày.

Đối với mẹ, chế độ ăn nên tăng rau xanh như mồng tơi, súp lơ xanh, rau khoai lang, rau đay, rau cải, rau muống..., hoa quả tươi như chuối tiêu, cam hay bưởi ăn cả tép, đu đủ, uống nhiều nước, có thể ăn sữa chua 1-2 hộp một ngày sau bữa ăn sẽ giúp cải thiện tình trạng táo bón, nếu có.

Nếu sau khi đã áp dụng các cách trên mà tình trạng táo bón và khả năng của con vẫn không được cải thiện, bạn cần đưa bé đi khám.

Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi

Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội