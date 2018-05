10 mẹo tiết kiệm sắm quần áo cho bé / Chọn mua quần áo không gây dị ứng cho bé

Cũng như chị Hà (Đê La Thành, Hà Nội), nhiều bà mẹ có con nhỏ mà túi tiền không rủng rỉnh thường cảm thấy khó khăn khi lựa chọn đồ cho bé.

Chị Thanh, chủ một cửa hàng thời trang trẻ em trên đường Nguyên Hồng (Hà Nội) cho biết, từ tuần trước, các sản phẩm hè đã rất hút khách. Tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn sản phẩm cho trẻ nhỏ của các ông bố bà mẹ là chất liệu vải tốt, thoáng mát, thấm hút mồ hôi, không gây kích ứng da.

"Mùa này, chọn quần áo hay váy chất liệu 100% cotton hoặc vải lanh là tốt nhất, vừa mát vừa thấm hồ môi, giúp trẻ thoải mái khi hoạt động", chị Thanh nói.

Áo phông bằng chất liệu 100% cotton là lựa chọn tốt cho các bé trai đến trường. Ảnh: MT.

Chị cho biết, để phân biệt được vải cotton 100%, khi mua hàng, các mẹ dùng tay sờ vào mẫu mã sẽ thấy sự mềm mại nhưng không quá rủ, không lạnh. Cotton là chất liệu mềm mịn, dễ gấp nên cũng dễ nhăn theo nếp gấp. Loại vải này giặt nhanh khô và ít co rút sau khi giặt.

Vải lanh cũng nhẹ, bền, hút mồ hôi nhưng dễ nhăn vì có độ đàn hồi không cao và không bền. Vì thế, chọn đồ lanh nên mua bộ đồ hoặc quần áo cho bé mặc ngày thường, khi đi ngủ, lúc vui chơi ở nhà.

Có rất nhiều kiểu dáng để lựa chọn thời trang hè cho các bé. Bé gái sẽ khỏe khoắn với quần sóc, áo phông ngắn tay hay hai dây màu sắc, điệu đà với váy xòe, váy dáng bí, hay xinh xắn trong bộ áo dài dáng váy kết hợp cùng quần legging... Các bé trai cũng có không ít lựa chọn với bộ đồ kiểu thể thao, quần sóc, áo sơ mi ngắn tay, áo phông...

Có hai con, bé trai 2 tuổi và bé gái 5 tuổi, chị Thảo Trang (Thụy Khuê, Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm, chọn đồ mùa hè cho con nên lựa đồ chất lượng, mua vừa đủ và vừa cỡ vì bé rất mau lớn.

"Hồi mới có con gái đầu lòng, mình ham mua sắm lắm, nhất là mùa hè, thấy cái váy nào xinh xinh là tha về. Con quá nhiều đồ, mặc không hết hoặc có những cái mặc không hợp, đến mùa sau thì không mặc được nữa, vừa tốn kém, vừa chật nhà", chị Trang kể.

Rút kinh nghiệm, hiện tại, chị chỉ sắm những đồ cần thiết cho con: Bé gái có vài bộ đồ lanh mát mặc ở nhà, 2-3 chiếc váy kiểu dáng đơn giản, thoáng mát, cùng 2 chiếc áo cotton mặc với quần đùi hay áo dáng váy mặc với legging để đến trường, thêm 2 chiếc váy điệu điệu mặc vào những dịp đi chơi, tiệc tùng. Bé trai cũng được mẹ sắm cho vài bộ đồ lanh, cotton, hai áo sơ mi chất mát và vài chiếc quần sóc...

"Khi mua đồ cần nghĩ đến tính tiện dụng, xem cái nào con mặc vào dịp nào thì hợp, đồng thời mua vừa với kích cỡ của con thôi, chật thì bé rất nóng, ngứa vì mồ hôi ra, còn rộng quá có thể khiến con thấy vướng víu khi hoạt động, lại chẳng đẹp chút nào", chị Trang nói.

Một bà mẹ đang lựa đồ mùa hè cho con gái. Ảnh: MT.

Tài chính không dư dả, chị Xuyến (phố Nguyễn Ngọc Phan, Hà Nội) cho biết, chị thường tới các cửa hàng sản phẩm dệt may trong nước để lựa đồ cho con như của Tổng công ty dệt may, các công ty dệt kim, của các công ty may lớn hoặc đồ Việt Nam xuất khẩu. Mẫu mã của các công ty trong nước tuy ít nhưng chất liệu khá tốt, giá vừa phải. Đồ xuất khẩu thì phải mua ở cơ sở chính hãng vì dễ bị làm nhái.

Chị Xuyến cho biết, một cách khác để con vẫn có thể dùng đồ đẹp - chất lượng là mua đồ thanh lý. Theo chị, thường trẻ con rất nhanh lớn nên có thể đồ mua năm trước năm sau đã không mặc được, trong khi nhiều gia đình "có điều kiện" thường mua sắm cho con rất nhiều, toàn hàng tốt, nên nếu theo dõi một số diễn đàn, có thể chọn mua được cho con những đồ đẹp mà giá cả phải chăng.

"Nhưng sẽ rất tốn thời gian nếu mẹ nào quá sa đà tìm mua kiểu này. Kinh nghiệm của mình là biết mình cần gì, tìm được đồ như ý cho con (với tiêu chí còn mới, chất đẹp, giá phù hợp, địa điểm thuận tiện để lấy hoặc được giao hàng miễn phí) thì mua rồi thôi, chứ không phải thấy cái nào 'hay hay' là vác về", chị Xuyến kể.

Có chút "hoa tay", nhà lại sẵn máy may, chị Hoa (Từ Liêm, Hà Nội) chọn cách mua vải về may đồ cho con.

"Bé nhà mình mới được 7 tháng, tè liên tục nên chỉ cần mua ít vải, có khi là vải vụn, chất cotton hoặc lanh thoáng mát, về may bộ đồ, áo sát nách, áo tay ngắn và rất nhiều quần đùi cho con. Việc cắt và máy cực kỳ đơn giản, tính ra chỉ vài nghìn một chiếc quần, mà con lại được mặc đồ 'made by mẹ' đầy yêu thương", chị Hoa hồ hởi kể.

Dù vậy, chị Hoa cho biết, chị vẫn sắm thêm cho con vài bộ kiểu "lịch sự" như quần yếm bò mềm, body cộc... để mặc cho bé mỗi khi ra ngoài.

Ngoài ra, với các bé nhỏ, bà mẹ trẻ lưu ý, khi sắm đồ, cần để ý đến các nút cúc áo, quần, đồ trang trí trên đó vì bé có thể dứt ra, cho vào miệng, hoặc làm đau trẻ khi bé nằm, lật, bò...

Vương Linh