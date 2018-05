Những ngày hè oi bức, nắng nóng dễ ảnh hưởng đến làn da trẻ nếu tã mẹ chọn chưa phù hợp với bé. Để chọn được “phụ tá” tã bỉm có thể thay mẹ chăm sóc tốt nhất cho bé yêu, các mẹ lưu ý những yếu tố sau.

Bề mặt tã mềm mại

Làn da mỏng manh và nhạy cảm của bé cần được nâng niu chăm sóc. Nếu loại tã hay dùng hàng ngày có chất liệu cứng, thô ráp sẽ làm con khó chịu, thậm chí có thể gây kích ứng da. Mẹ nên chọn sản phẩm có bề mặt tiếp xúc mềm mại giúp giảm tối đa sự cọ xát, tránh da bé bị trầy xước.

Theo chia sẻ của các mẹ bỉm sữa, mẹ có thể cân nhắc dùng loại tã làm từ chất liệu sợi nano siêu mịn cho bề mặt tã mềm mại, thân thiện với làn da nhạy cảm của bé sơ sinh.

Lựa chọn tã giấy với bề mặt mềm mại là gợi ý cho mẹ lần đầu mang thai.

Độ thấm hút tối ưu

Loại tã tốt còn được đánh giá dựa trên độ thấm hút. Bé yêu được đóng tã để thoải mái hoạt động cả ngày dài nên cảm giác ẩm ướt bên trong sẽ làm trẻ khó chịu. Vào ban đêm, chiếc tã ướt có thể làm con trở mình liên tục.

Độ thấm hút của tã được quyết định chủ yếu bởi cấu trúc lõi bông nằm bên trong. Tã với cấu tạo lõi bông cao cấp và bề mặt đa rãnh sẽ không chỉ giúp thấm nhanh mà còn giúp ngăn chất lỏng thấm ngược trở lại. Nhờ vậy, bé cũng tránh được nguy cơ hăm tã, nhiễm trùng da do tiếp xúc lâu với chất bẩn. Một số sản phẩm hiện nay còn có chỉ thị ướt báo hiệu cho mẹ thời điểm thay tã phù hợp.

Khả năng co giãn linh hoạt

Bé yêu càng năng động sẽ càng thích những chiếc tã có độ co giãn linh hoạt để vận động thoải mái mà không bị tràn hay để lại vết hằn trên da. Mẹ có thể chọn sản phẩm có cấu trúc thun chân, thun lưng co giãn tốt để không gây lằn trên da em bé.

Đơn cử như tã Moony, dòng tã em bé được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản có thiết kế lớp màng thun co giãn 360 độ. Ba vùng thun bụng, thun chân được cấu tạo là lớp màng vải thun mềm mịn, không có dây thun mà vẫn co giãn linh hoạt, vừa đảm bảo ôm khít nhưng vẫn không quá chặt và gây hằn đỏ cho làn da non nớt của bé.

Tã giấy có độ co giãn linh hoạt giúp bé vận động thoải mái hơn.

Là thương hiệu tã giấy nội địa Nhật Bản, Moony được sản xuất theo công nghệ Nhật với lớp màng cấu tạo lên vách thun chân, thun lưng mềm mại. Sản phẩm giúp ôm trọn và vừa vặn cơ thể bé, đồng thời mở rộng vùng thấm hút trên lõi giúp chống tràn hiệu quả. Tã giấy Moony được Hiệp hội các bà mẹ Nhật bình chọn giải thưởng Mothers’ Selection Award trong 3 năm liên tiếp.

Kim Uyên