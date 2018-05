Bé Rio ngộ nghĩnh / Bé Sóc đi thăm Bảo tàng Dân tộc học

Clip Bé Tí Tò chúc mừng Giáng sinh (dài 3 phút 19 giây) ghi lại cảnh bé Anh Tâm, 5 tuổi, Hà Nội, biểu diễn liên khúc We Wish You A Mery Christmas và Feliz Navidad trên đàn keyboard. Clip này chính là lời chúc mừng Giáng sinh 2013 của bố con bé Tí Tò gửi đến độc giả VnExpress.net.

Trước khi bắt đầu chơi nhạc, Tí Tò không quên giơ tay và nhoẻn miệng cười như chào mọi người. Bé còn cẩn thận chọn mặc chiếc áo len đỏ cho phù hợp với không khí ngày lễ Giáng sinh. Có thể nói, đây là món quà được bố con bé chuẩn bị rất kỹ lưỡng, vì thế clip này không chỉ đạt điểm cao nhất mà còn nhận được nhiều like nhất. Trước đây, bố con bé Tí Tò cũng từng gửi tặng chuyên mục Mẹ và bé những bản nhạc rất dễ thương do chính bé biểu diễn trên chiếc đàn keyboard này như Happy New Year, Nắng chiều.

Bé Tí Tò chúc mừng Giáng sinh

Clip thứ hai được bạn đọc chấm 10 điểm là Bé Tôm tập đi (1 phút 38 giây) với nhân vật chính là bé Cù Bảo Nam, sinh đầu năm 2013, tại Thái Nguyên. Clip này cũng mới được quay trong tháng 12, vào một ngày nắng ấm giữa mùa đông, Tôm được bố mẹ cho ra sân tập đi. Dù chưa đầy tuổi và mặc quần áo rất dày, nhưng bé đã có thể đi được một đoạn khá dài.

Bé đội mũ áo hình con thỏ, bước đi lũn cũn không khác gì một chú thỏ con. Mẹ đi trước quay phim, bố đi sau để bảo vệ con. Vui nhất là lúc đi ra nắng, bé rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng mình trên sân. Bố ở đằng sau, lấy bóng to của mình che bóng của bé rồi lắc lư làm điệu bộ khiến Tôm ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Bé Tôm tập đi

Cao điểm thứ hai, được 9 điểm, là clip Bé Bông Bưởi tìm điện thoại (dài 2 phút 37 giây), ghi lại một cảnh vui đùa cùng bố mẹ của cô bé Cát Vy, sinh tháng 10/2012, khi bé 15 tháng tuổi. Cát Vy đang ngồi nghịch một chiếc điện thoại, bố trêu nhét thêm một chiếc điện thoại nữa vào người bé để bé loay hoay tìm. Dù mải mê với mấy chiếc điện thoại, thỉnh thoảng cô bé vẫn nhớ tới trò chơi yêu thích của mình: kéo bàn chân đưa lên miệng gặm như họ hàng nhà gấu. Đây là clip đạt được pageview cao nhất tuần.

Clip được dựng cầu kỳ nhất là Bé Muka nhảy Gentleman (2 phút 43 giây) của bé Khổng Lệnh Tùng, 2 tuổi rưỡi. Bé rất thích nhảy Gangnam Style và Gentleman của PSY. Trong clip này, đồng thời hai hình ảnh của bé và hình ảnh của Psy cùng xuất hiện. Bé Muka vừa nhìn “thần tượng” vừa nhảy theo, có lúc không bắt kịp, cậu bé lắc đầu, cười trừ.

Cuối cùng là clip Bé Tuấn Long Rafal bơi cùng bố của cậu bé Vũ Tuấn Long Rafal, sinh tháng 1/2013, hiện sống tại Ba Lan. Clip dài 48 giây này ghi lại cảnh bé được bố hướng dẫn bơi. Cả hai bố con cùng ngâm mình trong nước, ban đầu bố lấy tay đỡ bụng bé, để bé tự do đạp chân. Một lúc sau, bố thả tay ra, bé tự bơi được một đoạn ngắn vào gần bờ.

Kim Kim

