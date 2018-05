Từ năm học 2017 - 2018, học phí các trường công lập tại Hà Nội tăng xấp xỉ 40%. Sau Hà Nội, 40 tỉnh thành khác trên cả nước cũng thông báo tăng học phí.

Mới đây, hàng loạt trường đại học công lập vừa được phê duyệt tự chủ đã công bố mức học phí mới. Nếu so sánh với trước đây thì mức học phí thu theo tự chủ cao hơn gần 50%, tạo gánh nặng không nhỏ cho phụ huynh, học sinh.

Hầu hết phụ huynh Việt Nam đều phập phồng lo lắng trước xu hướng “tăng dần đều” của học phí cho đến khi con vào đại học.

Không chỉ các gia đình thu nhập trung bình lo lắng chuyện học phí, những gia đình khá giả cho con theo học trường quốc tế cũng đau đầu không kém.

Kết quả tổng hợp từ bảng học phí được các trường quốc tế công bố vào khoảng 100 - 200 triệu đồng một năm, chưa kể bảng phụ phí nội trú (khoảng 50 - 70 triệu đồng một năm), ăn trưa (khoảng 20 - 30 triệu đồng một năm), đồng phục, đưa đón, giáo trình, và các khoản phí khác như y tế, sinh hoạt ngoại khóa, chăm sóc ngoài giờ (dành riêng cho học sinh mầm non)… Theo đó, học phí không chỉ cao mà còn tăng trung bình 20 - 40% một năm.

Vì vậy, ngay cả những gia đình có mức thu nhập cao và ổn định cũng phải “nhịn ăn, nhịn mặc” mới mong đủ sức cho con học tập trong môi trường quốc tế.

Anh Toàn Thắng (Chuyên viên tài chính, 41 tuổi, quận 1, TP HCM) cho biết, vợ chồng anh đều là nhân viên cấp cao tại những tập đoàn đa quốc gia, tổng thu nhập ở mức hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, vợ chồng anh "mất đứt" hơn 50% thu nhập cho hai con theo học trường quốc tế.

"Gia đình tôi phải cắt xén nhiều khoản vui chơi, giải trí, chi tiêu cá nhân để đảm bảo tài chính đến khi hai con học đại học. Áp lực nhiều nhưng đâm lao phải theo lao, không thể thay đổi môi trường giáo dục giữa chừng được", anh Thắng nói.

Cùng chung suy nghĩ với anh Thắng, chị Thùy Minh (chủ một cơ sở làm đẹp, 36 tuổi, quận 2, TP HCM) khẳng định, học trường tốt là cách đầu tư tương lai hiệu quả cho con. Dù học phí của cả hai đứa khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng, chiếm 3/4 tổng thu nhập của gia đình, vợ chồng chị vẫn đồng ý vì thấy con được luyện nói tiếng Anh với thầy cô bản xứ thường xuyên, tự do phát triển và tự tin hơn mỗi ngày. "Điều chúng tôi quan tâm bây giờ là kiếm tiền và lên kế hoạch tài chính để lo cho con đến khi học xong đại học", chị Minh cho biết.

Có thể thấy, ngay cả những gia đình có mức thu nhập cao cũng khó tránh khỏi tình trạng "căng như dây đàn" khi học phí tăng.

Để mang đến cho con một nền tảng giáo dục vững chắc, điều quan trọng các phụ huynh có thể làm là trang bị một giải pháp tài chính thông minh và hiệu quả từ sớm.

Bên cạnh giải pháp gửi tiền ngân hàng, việc mua bảo hiểm giáo dục được nhiều bậc cha mẹ lựa chọn vì đây là hình thức tiết kiệm đi kèm nhiều quyền lợi và san sẻ rủi ro.

Gần đây nhất, Prudential đưa ra sản phẩm PRU-tương lai tươi sáng giúp giải toả những lo lắng của phụ huynh Việt Nam về một tương lai học vấn chắc chắn cho con cái.

Với quyền lợi học vấn đảm bảo 175% số tiền bảo hiểm (STBH) và được chi trả thành từng đợt tăng dần trong 5 năm cuối của hợp đồng, gói sản phẩm giúp phụ huynh an tâm bất kể học phí gia tăng qua các năm học đại học của con.

Bảo hiểm giáo dục được nhiều phụ huynh lựa chọn để đảm bảo tương lai học vấn vững chắc của con em.

Không chỉ giúp gia đình trang trải chi phí giáo dục cho từng năm học, PRU-tương lai tươi sáng còn giúp các sinh viên tự tin khi có trong tay nguồn vốn khởi nghiệp trị giá 25% STBH nếu sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên.

Đặc biệt, khi tham gia bảo hiểm, trong trường hợp phụ huynh (Người được bảo hiểm) không may mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối hay xảy ra rủi ro tử vong, thương tật, công ty sẽ chi trả 100% STBH để giúp con đường học vấn của trẻ không bị đứt quãng. Trong trường hợp phụ huynh (Người được bảo hiểm) tử vong do tai nạn, Prudential sẽ chi trả thêm 100% STBH nếu người được bảo hiểm không có con ruột hoặc 100% STBH nhân với số lượng con ruột tại thời điểm phụ huynh xảy ra rủi ro tử vong do tai nạn.

Thế Đan