Dạy con biết đọc sớm có thể là vô ích / Giúp con bảo vệ bản thân bằng quy tắc đồ lót

Trẻ có trí nhớ tuyệt vời về những gì bố mẹ nói sẽ làm nhưng lại không thực hiện. Đối với người lớn, đó chỉ là những lời nói đơn giản, như "Mẹ sẽ mua kem cho con sau giờ tan học" và chúng ta có thể quên lời hứa hay cảm thấy việc đó không cần thiết thì không làm nữa. Thế nhưng, khi bố mẹ không giữ lời hứa với con, chúng ta không chỉ khiến trẻ thất vọng vào khoảnh khắc đó mà còn có thể gây ra nhiều điều khác:

Dạy trẻ không tin tưởng bố mẹ

Nếu con bạn không tin bố mẹ từ những lời hứa nhỏ, làm sao chúng tin được vào những điều lớn lao?

Ảnh minh họa: Acircleoffriendsoregon.com.

Cho thấy chúng ta thất vọng về trẻ

Hầu như trẻ khó tránh những nỗi thất vọng trong cuộc sống, nhưng bố mẹ có thể hạn chế mức thấp nhất điều đó bằng cách đơn giản là giữ lời hứa của mình.

Khiến trẻ cảm thấy chúng không quan trọng

Trẻ sẽ để ý nếu bạn giữ lời hứa với những người khác nhưng lại thất hứa với chúng. Nếu bạn bè, việc xem TV và các thú tiêu khiển khác góp phần khiến bạn quên lời hứa với trẻ, đã đến lúc cần điều chỉnh lại. Khi bạn giữ lời hứa với con, bạn đang gửi tới trẻ thông điệp: "Con rất quan trọng với bố/mẹ".

Làm trẻ không tôn trọng bố mẹ

Những ông bố, bà mẹ không giữ lời hứa sẽ mất đi sự tôn trọng của những đứa con dành cho họ. Tính chính trực là yếu tố quan trọng tạo nên sự tôn trọng. Nếu bạn không tin vào lời nói của chính mình, bạn không thể hiện được sự chính trực. Thậm chí, nó sẽ dẫn tới việc trẻ dần mất đi sự tôn trọng dành cho bạn.

Tạo cơ hội để bố mẹ giải thích

Đôi khi, vì một lý do chính đáng nào đó, người lớn không thể giữ lời hứa với con cái. Khi điều này xảy ra, hãy giải thích lý do cho trẻ hiểu. Có thể vì xảy ra chuyện đột xuất hay công việc ngốn mất nhiều thời gian hơn bạn dự kiến hoặc bạn nhận được thông tin nào đó khiến bản thân thay đổi việc định làm cho con... Dù vì lý do gì, khi thất hứa, hãy giải thích rõ ràng với con và nhắc lại cho trẻ biết bạn sẽ cố gắng hết sức để điều này ít xảy ra.

Xin lỗi con

Các bà mẹ, ông bố cũng là con người, và cũng có lúc mắc lỗi. Sau khi bạn giải thích tại sao thất hứa, nên xin lỗi con.

Biến trẻ trở thành kẻ thất hứa

Đây là một quy luật trong quá trình dạy dỗ trẻ. Trẻ sẽ làm theo những điều bạn làm, hơn là những gì bạn nói chúng phải làm. Trẻ thấy bạn làm gì, chúng sẽ làm theo. Vì vậy, nếu bạn muốn con trở thành người biết giữ lời hứa, hãy luôn làm gương.

Vương Linh (Theo Imom.com)